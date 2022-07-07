В Ростове хотят построить еще один жилой дом в центре у Ворошиловского проспекта

В проекте постановления администрации Ростова указано, что получателем разрешения на малоэтажную жилую застройку и планировку участка станет ООО «Зенит». Однако согласно сервису СПАРК единственная компания-застройщик в Ростовской области с таким названием находится в стадии ликвидации, в сервисе ЕГРЮЛ уже есть заключение об исключении недействующего юрлица от 20 апреля этого года. Предполагаемый застройщик улицы Донской существовал на рынке всего четыре года, его руководителем и бенефициаром был Юрий Салихов, а налоговая отчетность о деятельности компании не поступала в систему более года.