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Posted 7 июля 2022, 13:18

Published 7 июля 2022, 13:18

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростове изымут еще пять участков под расширение Вавилова

7 июля 2022, 13:18
В Ростове для расширения Вавилова выкупят еще пять участков, данные об этом появились на портале администрации.

Напомним, в начале июля администрация Ростова-на-Дону объявила о начале получения средств собственниками, согласившимися продать государству земли, находящиеся в зоне будущего расширения улицы Вавилова. Тогда получателями средств стали девять собственников, а выкупа ожидали еще 110 участков.

Однако 5 июля администрация опубликовала постановление, согласно которому список земли под выкуп будет увеличен еще на строений. Речь идет о жилом строении без права регистрации проживания, хозпостройке и гараже в СНТ «Восход» на 1-й улице, участке 16Б, жилом доме на улице 3-й Акварельной в Октябрьском районе, а также садовом доме в садовом товариществе «Железнодорожник». Общая площадь всех этих строений составила всего 183 квадратных метра, и все они включены в ранее указанные в предыдущей редакции постановления участки общей площадью 1261 квадратный метр.

Ранее власти сообщили, что в городе построят линию скоростного трамвая, следующего параллельно Вавилова, после 2023 года.

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