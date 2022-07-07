В Ростове изымут еще пять участков под расширение Вавилова

Однако 5 июля администрация опубликовала постановление, согласно которому список земли под выкуп будет увеличен еще на строений. Речь идет о жилом строении без права регистрации проживания, хозпостройке и гараже в СНТ «Восход» на 1-й улице, участке 16Б, жилом доме на улице 3-й Акварельной в Октябрьском районе, а также садовом доме в садовом товариществе «Железнодорожник». Общая площадь всех этих строений составила всего 183 квадратных метра, и все они включены в ранее указанные в предыдущей редакции постановления участки общей площадью 1261 квадратный метр.