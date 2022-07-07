В Ростове вынесли приговоры участникам погрома и драк с полицейскими во Владикавказе

Сообщается, что все пятеро фигурантов уголовного дела — Э. Бестаев, С. Дзансохов, У. Кониев, Т.Кадиев и С. Кадиев участвовали в апрельских погромах 2020 года, в результате которых во Владикавказе было не только уничтожено имущество, но также применены предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей. Отягчающим фактором стало то, что задержанные оказывали активное сопротивление сотрудникам полиции, а Бестаев оказался владельцев незаконно приобретенного огнестрельного оружия и патронов, которые носил с собой.