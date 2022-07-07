В Ростове вынесли приговоры участникам погрома и драк с полицейскими во Владикавказе

В Первомайском районном суде Ростова в четверг, 7 июля, огласили приговоры по обвинению в отношении пяти участников погромов весенних погромов во Владикавказе, произошедших в 2020 году. Все они обвинялись в участии в массовых беспорядках, но только Э.Бестаев стал обвиняемым в незаконном хранении и ношении оружия.
Сообщается, что все пятеро фигурантов уголовного дела — Э. Бестаев, С. Дзансохов, У. Кониев, Т.Кадиев и С. Кадиев участвовали в апрельских погромах 2020 года, в результате которых во Владикавказе было не только уничтожено имущество, но также применены предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей. Отягчающим фактором стало то, что задержанные оказывали активное сопротивление сотрудникам полиции, а Бестаев оказался владельцев незаконно приобретенного огнестрельного оружия и патронов, которые носил с собой.
Теперь Бестаев проведет в колонии четыре года и три месяца, С. и Т. Кадиевым также присудили по четыре года колонии общего режима, а Дзансохову с Кониевым назначили по три года и десять месяцев колонии.
Напомним, в начале года массовые беспорядки происходили и в Алма-Ате, тогда были ликвидированы несколько десятков лиц, осуществляющих налеты на здания администрации и местных органов власти.