В Ростовской области археологи нашли уникальные древние погребения

До этого эксперт рассказал, что раскопанное в Ростове старое чумное кладбище не опасно для людей. Захоронение было сделано в XVIII веке. На то, что захороненные там люди стали жертвами чумы, указывает характер могилы — она братская. Также с ними были найдены неприемлемые для православного захоронения предметы. Также есть предположение, что умершие принадлежали к гарнизону крепости Святого Дмитрия Ростовского.