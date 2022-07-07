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Posted 7 июля 2022, 10:21

Published 7 июля 2022, 10:21

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

В Ростовской области археологи нашли уникальные древние погребения

7 июля 2022, 10:21
В Каменском районе Ростовской области археологи раскопали семь древних погребений. Об этом сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

В Каменском районе донские археологи проводят раскопки кургана. Они обнаружили семь древних погребений, сделанных в эпоху средней бронзы в конце III тысячи лет до нашей эрыпервой трети II тысячи до нашей эры.

Сообщается, что находки, которые обнаружили археологи, представляют особенную ценность для историков. Среди них множество предметов из бронзы, лепной горшок с орнаментом, курильницу на четырех крестообразных ножках, различные украшения, булавы из полированного камня.

Ранее ростовские археологи рассказали, что будут скрывать курган с уникальными артефактами. Причиной стала особая материальная ценность находок, так как часть из них, предположительно, выполнена из бронзы и золота.

Также драгоценная находка была обнаружена в доме на Кировском в Ростове. Археологам удалось найти клад со старинными купюрами дореволюционной эпохи. Их сумма составила более 30 тысяч рублей.

До этого эксперт рассказал, что раскопанное в Ростове старое чумное кладбище не опасно для людей. Захоронение было сделано в XVIII веке. На то, что захороненные там люди стали жертвами чумы, указывает характер могилыона братская. Также с ними были найдены неприемлемые для православного захоронения предметы. Также есть предположение, что умершие принадлежали к гарнизону крепости Святого Дмитрия Ростовского.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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