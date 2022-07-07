В Ростовской области археологи нашли уникальные древние погребения

Posted 7 июля 2022, 10:21
Published 7 июля 2022, 10:21
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
В Каменском районе донские археологи проводят раскопки кургана. Они обнаружили семь древних погребений, сделанных в эпоху средней бронзы в конце III тысячи лет до нашей эры — первой трети II тысячи до нашей эры.
Сообщается, что находки, которые обнаружили археологи, представляют особенную ценность для историков. Среди них множество предметов из бронзы, лепной горшок с орнаментом, курильницу на четырех крестообразных ножках, различные украшения, булавы из полированного камня.
Ранее ростовские археологи рассказали, что будут скрывать курган с уникальными артефактами. Причиной стала особая материальная ценность находок, так как часть из них, предположительно, выполнена из бронзы и золота.
Также драгоценная находка была обнаружена в доме на Кировском в Ростове. Археологам удалось найти клад со старинными купюрами дореволюционной эпохи. Их сумма составила более 30 тысяч рублей.
До этого эксперт рассказал, что раскопанное в Ростове старое чумное кладбище не опасно для людей. Захоронение было сделано в XVIII веке. На то, что захороненные там люди стали жертвами чумы, указывает характер могилы — она братская. Также с ними были найдены неприемлемые для православного захоронения предметы. Также есть предположение, что умершие принадлежали к гарнизону крепости Святого Дмитрия Ростовского.
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