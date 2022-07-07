В Ростовской области в 2022 году упали со взрывом истребитель, беспилотники и ракеты

Posted 7 июля 2022, 06:47
Published 7 июля 2022, 06:47
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале рассказал о том, что 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации, атаковали аэродром в Миллерово. По неподтвержденной информации, это был либо беспилотник, либо украинская ракета.
Удар пришелся по вагончику, предназначенному для техников. Пегов заявлял, что есть пострадавшие люди.
Но официальной информации о происшествии не поступало. Сейчас она уточняется.
В марте украинские военные нанесли удар из ракетного комплекса «Точка-У» по аэродрому в Таганроге. По некоторым данным, установка стояла в районе Мариуполя, ее дальность стрельбы может достигать 120 километров.
Местные СМИ со ссылкой на данные Минобороны писали, что российскому комплексу «Панцирь» удалось сбить снаряд. Его обломки рухнули в районе парка 300-летия Таганрога.
Само происшествие случилось 1 марта.
Опять же в марте СМИ начали писать о крушении вертолета Ка-52, который перегоняли из Таганрога в Зерноград. Говорилось, что падение произошло в Зерноградском районе.
Всего вертолет успел пролететь пять километров, после чего случилась авиакатастрофа. Причина трагедии не раскрывалась, но СМИ писали о двух погибших.
В Ростовской области 21 июня во время совершения учебно-тренировочного полета разбился военный штурмовик Су-25. Боекомплекта в нем не оказалось.
Известно, что самолет рухнул в безлюдном месте без построек, поэтому никто из местных жителей не пострадал. Но от полученных ранений погиб пилот.
Появлялись различные версии случившегося, в том числе, что пилот якобы задел провода ЛЭП. Но подтверждения этого найдено не было.
Другой возможной причиной называют неполадки самолета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
В среду, 22 июня, два украинских беспилотника оказались на территории Ростовской области и атаковали Новошахтинский нефтеперерабытвающий завод. Из людей никто не пострадал, весь персонал сразу эвакуировали.
Первый удар произошел в 08.40 мск, когда беспилотник попал по технологическому оборудованию. А выброс углеводородного газа привел к взрыву и дальнейшему пожару. Огонь успел охватить находящееся рядом оборудование.
Второй беспилотник атаковал завод в 09.23, он целился по объектам резервуарного парка сырой нефти. Но пожара не произошло.
Всего в ликвидации огня задействовали 68 специалистов, которым потребовались 24 единицы техники. В соцсетях пользователей интересовало, почему не сработала система ПВО.
Позже возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Теперь предстоит провести экспертизы и установить все обстоятельства.
В июле губернатор Василий Голубев рассказал, что предприятие уже работает, выпуская продукцию на одной установке. Сейчас проводится ремонт на второй.
Полноценно предприятие должно заработать до конца июля.
В Таганроге днем 4 июля на жилой дом упал беспилотник, что подтвердил губернатор Василий Голубев. По его словам, правоохранители уже начали устанавливать причины и обстоятельства происшествия.
В данный момент известно, что на летательном аппарате не было боеприпасов. Теперь нужно выяснить, кто является владельцем устройства.
Ситуацию прокомментировали в управлении МЧС и рассказали о пожаре, который начался после крушения. Загорелся двухэтажный дом по адресу 15-й Новый переулок.
Вспыхнула крыша на площади 70 квадратных метров, но судя по фотографиям, от здания ничего не осталось. Всего для тушения пожара потребовался час времени.
К этой работе привлекли 24 человек, они использовали четыре единицы техники. Рядом обнаружили осколки от беспилотника.
Власти пообещали оказать помощь тем, чье имущество пострадало при падении.
В этот же день в Таганроге произошел еще один взрыв, но предположительно из-за газа. Это случилось на улице Победы в трехэтажном доме, что спровоцировало пожар на площади 40 квадратных метров.
Погиб 58-летний мужчина, его тело нашли при тушении огня. Ранения получила 50-летняя женщина, ее доставили в больницу, где ей оказывают помощь.
Горожане утверждают, что до инцидента чувствовали запах газа и вызывали специальную службу, но якобы никто не приехал.
В данный момент по факту произошедшего проверки начали следствие и прокуратура. Они выяснят все обстоятельства инцидента.
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