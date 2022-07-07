В Ростовской области в 2022 году упали со взрывом истребитель, беспилотники и ракеты

В Ростовской области с начала года произошло сразу несколько происшествий, связанных с падением истребителя, ракет и беспилотников. Какие были последствия, в материале RostovGazeta.

Ракета по аэродрому в Миллерово Военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале рассказал о том, что 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации, атаковали аэродром в Миллерово. По неподтвержденной информации, это был либо беспилотник, либо украинская ракета. Удар пришелся по вагончику, предназначенному для техников. Пегов заявлял, что есть пострадавшие люди. Но официальной информации о происшествии не поступало. Сейчас она уточняется. Обстрел аэродрома в Таганроге В марте украинские военные нанесли удар из ракетного комплекса «Точка-У» по аэродрому в Таганроге. По некоторым данным, установка стояла в районе Мариуполя, ее дальность стрельбы может достигать 120 километров. Местные СМИ со ссылкой на данные Минобороны писали, что российскому комплексу «Панцирь» удалось сбить снаряд. Его обломки рухнули в районе парка 300-летия Таганрога. Само происшествие случилось 1 марта. Крушение вертолета Опять же в марте СМИ начали писать о крушении вертолета Ка-52, который перегоняли из Таганрога в Зерноград. Говорилось, что падение произошло в Зерноградском районе. Всего вертолет успел пролететь пять километров, после чего случилась авиакатастрофа. Причина трагедии не раскрывалась, но СМИ писали о двух погибших. Крушение штурмовика в Ростовской области В Ростовской области 21 июня во время совершения учебно-тренировочного полета разбился военный штурмовик Су-25. Боекомплекта в нем не оказалось. Известно, что самолет рухнул в безлюдном месте без построек, поэтому никто из местных жителей не пострадал. Но от полученных ранений погиб пилот. Появлялись различные версии случившегося, в том числе, что пилот якобы задел провода ЛЭП. Но подтверждения этого найдено не было. Другой возможной причиной называют неполадки самолета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Взрыв на заводе В среду, 22 июня, два украинских беспилотника оказались на территории Ростовской области и атаковали Новошахтинский нефтеперерабытвающий завод. Из людей никто не пострадал, весь персонал сразу эвакуировали. Первый удар произошел в 08.40 мск, когда беспилотник попал по технологическому оборудованию. А выброс углеводородного газа привел к взрыву и дальнейшему пожару. Огонь успел охватить находящееся рядом оборудование. Второй беспилотник атаковал завод в 09.23, он целился по объектам резервуарного парка сырой нефти. Но пожара не произошло. Всего в ликвидации огня задействовали 68 специалистов, которым потребовались 24 единицы техники. В соцсетях пользователей интересовало, почему не сработала система ПВО. Позже возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Теперь предстоит провести экспертизы и установить все обстоятельства. В июле губернатор Василий Голубев рассказал, что предприятие уже работает, выпуская продукцию на одной установке. Сейчас проводится ремонт на второй. Полноценно предприятие должно заработать до конца июля. Взрывы в Таганроге В Таганроге днем 4 июля на жилой дом упал беспилотник, что подтвердил губернатор Василий Голубев. По его словам, правоохранители уже начали устанавливать причины и обстоятельства происшествия. В данный момент известно, что на летательном аппарате не было боеприпасов. Теперь нужно выяснить, кто является владельцем устройства. Ситуацию прокомментировали в управлении МЧС и рассказали о пожаре, который начался после крушения. Загорелся двухэтажный дом по адресу 15-й Новый переулок. Вспыхнула крыша на площади 70 квадратных метров, но судя по фотографиям, от здания ничего не осталось. Всего для тушения пожара потребовался час времени. К этой работе привлекли 24 человек, они использовали четыре единицы техники. Рядом обнаружили осколки от беспилотника. Власти пообещали оказать помощь тем, чье имущество пострадало при падении. В этот же день в Таганроге произошел еще один взрыв, но предположительно из-за газа. Это случилось на улице Победы в трехэтажном доме, что спровоцировало пожар на площади 40 квадратных метров. Погиб 58-летний мужчина, его тело нашли при тушении огня. Ранения получила 50-летняя женщина, ее доставили в больницу, где ей оказывают помощь. Горожане утверждают, что до инцидента чувствовали запах газа и вызывали специальную службу, но якобы никто не приехал. В данный момент по факту произошедшего проверки начали следствие и прокуратура. Они выяснят все обстоятельства инцидента.