Вратарь Федотов комфортно устроился в части, где проходит службу

Posted 7 июля 2022, 18:06
Published 7 июля 2022, 18:06
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
По информации «Советского спорта», ссылающегося на телеканал «Матч ТВ», весь личный и командный состав подразделения относится к Ивану с огромным уважением и даже пиететом.
Также источник сообщает, что сам хоккеист хранит олимпийское спокойствие, несмотря на поднятую вокруг новости о его службе, а армии шумиху.
Напомним, что Федотова, уже практически готового к отъезду в Филадельфию, забрали в военкомат прямо с улицы и отправили на остров Новая Земля. Голкипер дважды оказывался в медицинских учреждениях, поскольку у него обострялся гастрит, однако сейчас он уже в роте.