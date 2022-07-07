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Posted 7 июля 2022, 18:06

Published 7 июля 2022, 18:06

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

Вратарь Федотов комфортно устроился в части, где проходит службу

7 июля 2022, 18:06
Голкиперу сборной России по хоккею выделили отдельную комнату с телефоном, чего нет у других срочников.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на телеканал «Матч ТВ», весь личный и командный состав подразделения относится к Ивану с огромным уважением и даже пиететом.

Также источник сообщает, что сам хоккеист хранит олимпийское спокойствие, несмотря на поднятую вокруг новости о его службе, а армии шумиху.

Напомним, что Федотова, уже практически готового к отъезду в Филадельфию, забрали в военкомат прямо с улицы и отправили на остров Новая Земля. Голкипер дважды оказывался в медицинских учреждениях, поскольку у него обострялся гастрит, однако сейчас он уже в роте.

#Спорт#Новости
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