Вратарь Федотов комфортно устроился в части, где проходит службу

Напомним, что Федотова, уже практически готового к отъезду в Филадельфию, забрали в военкомат прямо с улицы и отправили на остров Новая Земля. Голкипер дважды оказывался в медицинских учреждениях, поскольку у него обострялся гастрит, однако сейчас он уже в роте.