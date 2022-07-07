Жители Ростовской области положительно оценили уровень межэтнического согласия

Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2021 году. Положительные ответы дали более 80% респондентов.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов напомнил, что за последние 10 лет не выявили ни одного крупного конфликта на межэтнической или межрелигиозной почве. Информация об этом прозвучала на семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года».
Встреча состоялась 7 июля в Симферополе, ее провел заместитель полпреда президента в ЮФО Владимир Гурба. Игорь Гуськов рассказал, что иногда бывают конфликты среди представителей различных этнических групп, но все они случались на бытовой почве.
«Конфликты не переходят в межэтническую плоскость благодаря слаженным действиям органов власти всех уровней с привлечением институтов гражданского общества и руководителей этнических общин и диаспор «, — уточнил первый замгубернатора.
Он добавил, что в области применяется программный метод управления для нескольких целей, в том числе создания культуры межэтнического общения. А основным документом этого метода является госпрограмма «Региональная политика», в которой есть несколько подпрограмм.
Так, в этом году передали более 8,5 миллиона рублей на подпрограмму, которая направлена на укрепление единства российской нации и гармонизацию межэтнических отношений в области. При этом четыре миллиона рублей добавило Федеральное агентство по делам национальностей.
На поддержку СО НКО на 2022 год в бюджете региона предусмотрено более 50 млн руб. Если считать вместе с софинансированием от, то сумма достигает 85 миллионов.
Субсидии на реализацию общественно значимых социальных программ предоставляют каждый год. В этом году поступило 155 заявок, из которых восемь проектов НКО связаны с межнациональными отношениями. Их реализацию оценили на сумму 13 миллионов рублей, сейчас идет оценка заявок.
Правоохранители помогают в работе по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Кроме того, проводится журналистский конкурс на тему безопасного Дона.
«Благодаря этой работе ситуация в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений является стабильной и контролируемой органами власти и местного самоуправления», — подчеркнул Игорь Гуськов.