Жители Ростовской области положительно оценили уровень межэтнического согласия

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов напомнил, что за последние 10 лет не выявили ни одного крупного конфликта на межэтнической или межрелигиозной почве. Информация об этом прозвучала на семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года».