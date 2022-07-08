Инвалида второй группы в Ростове обвинили в краже чужих денег из банкомата

«Через год ко мне домой пришли два оперативника. Показали видео, на котором запечатлено, как я со своим ребенком снимаю деньги в банкомате с помощью своей пластиковой карты. На видео была дата — 3 сентября 2021 года, — отмечает Ольга Черкасова. — Мне объяснили, что передо мной банкоматом пользовался другой человек. Якобы он не закрыл свой личный кабинет. И когда следом я со своей карты снимала деньги, они списались с его счета. Меня обвинили в краже. Но я не могла понять, как это произошло. Ведь пользовалась я своей кредитной картой и прикладывала ее».