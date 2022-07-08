Инвалида второй группы в Ростове обвинили в краже чужих денег из банкомата

Ростовчанка Ольга Черкасова рассказывает, что год назад делала ремонт. Ей часто приходилось часто снимать деньги со своей пластиковой карты в банкомате. Но тогда она даже подумать не могла о том, что, используя свою карту, можно случайно снять деньги с чужого счета.
«Через год ко мне домой пришли два оперативника. Показали видео, на котором запечатлено, как я со своим ребенком снимаю деньги в банкомате с помощью своей пластиковой карты. На видео была дата — 3 сентября 2021 года, — отмечает Ольга Черкасова. — Мне объяснили, что передо мной банкоматом пользовался другой человек. Якобы он не закрыл свой личный кабинет. И когда следом я со своей карты снимала деньги, они списались с его счета. Меня обвинили в краже. Но я не могла понять, как это произошло. Ведь пользовалась я своей кредитной картой и прикладывала ее».
Ростовчанка подчеркивает, что долгое время не могла понять, как такое могло произойти. Ведь все операции в банкомате она осуществляла исключительно со своей пластиковой картой. По этому вопросу ее вызвали, мол, в отдел полиции № 7 Пролетарского района. Она вспоминает, что пережить день до посещения полиции оказалось невероятно сложно.
«На допросе следователь уповал на то, что я виновата. Он сказал, что за кражу денег с чужого банковского счета мне грозит реальный срок», — рассказывает Ольга Черкасова.
Она добавляет, что следователь все-таки вошел в ее ситуацию. Ей дали номер телефона потерпевшего для мирного урегулирования конфликта. Сумму предстояло вернуть десятки тысяч рублей.
Юрист Александр [не пожелавший публиковать свою фамилию], который помогает Ольге Черкасовой разобраться в ситуации, отмечает, что деньги собирали всей родней.
«В итоге я отдала требуемую сумму потерпевшему в кабинете следователя», — говорит Ольга Черкасова.
Юрист обращает внимание на странный факт. На видео 3 сентября 2021 года, которое Черкасовой якобы показал следователь, она стоит у банкомата в зимней одежде.
«А я посмотрел погоду в интернете. В тот день было 24 градуса тепла. С чего бы Ольга так тепло разоделась?» — недоумевает Александр.
Не менее странным ему показался и тот факт, что среди фигурантов уголовного дела, дескать, не оказалось реального владельца пластиковой карты, со счета которого были сняты деньги.
«Оказалось, что перед Черкасовой банкоматом пользовался не владелец карты, не владелец счета. Потерпевшим оказался какой-то предприниматель. Он прикладывал к банкомату свой мобильный телефон, в который якобы была загружена пластиковая карта его приятеля. А он с помощью NFS пытался положить своему приятелю деньги. Однако вызывает глубокое недоумение, почему такой коммерчески подкованный специалист — предприниматель, отошел от банкомата не дождавшись оповещения о том, что деньги поступили на карту?» — делится мыслями Александр.
По словам Черкасовой, владельцем карты является некий Павел. Но в полиции, по ее словам, он не появлялся. Все переговоры в кабинете следователя она вела с приятелем Павла, который считался потерпевшим.
Придя в себя после нервного потрясения, ростовчанка смогла восстановить события 3 сентября 2021 года. В этом ей помог найденный чек такси.
«Оказалось, в этот день я вообще не подходила в банкомату и никаких операций с деньгами не совершала. Меня просто обманули. Это же очень похоже на сговор», — пришла к выводу Ольга.
Подозревая сговор, ростовчанка обратилась в банк с просьбой предоставить выписку по счету кредитной карты за сентябрь 2021 года. Однако ей пришел ответ, что сформировать справку с такими данными банк может только при поступлении запроса из правоохранительных органов.
«А сейчас надо мной смеется весь отдел полиции. Я же туда ходила каждый день, пытаясь понять, что произошло. Интересуются, я что — дурочка? Зачем отдала деньги потерпевшему в кабинете у следователя? Но ведь позвольте, когда меня вызвали на допрос, мне даже не сказали, что я имею право на адвоката. Я испугалась за своего ребенка, что с ним будет если меня посадят. Я же вообще не понимала происходящего, а мне грозили сроком», — делится эмоциями Ольга Черкасова.
По ее словам, после передачи денег потерпевшему, Черкасову перевели в статус свидетеля. Но никаких официальных подтверждений этого она не видела, как и самого уголовного дела, возбужденного в отношении нее.
Юрист Александр подчеркивает, что в этой истории слишком много непонятных нюансов. Для того, чтобы разобраться, он помог сформулировать и подать более 10 обращений в правоохранительные органы. Но, по его словам, сроки уже вышли. И ни на одно обращение не получен ответ. Зато, по словам юриста, теперь у Черкасовой собрана вся необходимая информационная база, с которой имеет смысл обращаться в прокуратуру.
«Такие истории, к сожалению, не редкость. О них не пишут в СМИ. Но в своей практике я часто сталкиваюсь с подобным», — делится сведениями Александр.
Официальное подтверждение слов Ольги Черкасовой и юриста отсутствует в редакции RostovGazeta. В ГУ МВД России по Ростовской области направлен официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию. На момент публикации статьи ответ не получен. Информация уточняется.
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