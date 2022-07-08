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Posted 8 июля 2022, 13:41

Published 8 июля 2022, 13:41

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Ростовский летчик Ярошенко хочет отомстить за похищение и пытки в США

8 июля 2022, 13:41
Летчик из Ростова-на-Дону Константин Ярошенко хочет засудить людей, из-за которых он сидел в тюрьме США, пишет «Интерфакс».

По словам Ярошенко, в его похищении и пытках замешаны 22 персоны, в том числе американские и либерийские агенты. Он заявил, что уголовное дело по этому поводу находится у следствия в Ростовской области.

«У меня есть желание привлечь их к суду и рассмотреть дело хотя бы заочно. Также можно попытаться осудить их через европейские и международные суды», — уточнил ростовчанин.

Он добавил, что были утеряны записи, в которых он отмечал нарушения американских властей. Сейчас он все их хочет восстановить.

Напомним, что Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и доставили в США. Его обвинили в намерении перевезти наркотики и осудили на 20 лет.

Сам осужденный вину не признал, в этом году его обменяли на американца, сидевшего в РФ за преступление.

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