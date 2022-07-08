rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2022, 16:48

Published 8 июля 2022, 16:48

Modified 11 сентября 2022, 16:15

Updated 11 сентября 2022, 16:15

Власти Ростова расторгнут контракт с перевозчиками из-за кондиционеров в автобусах

8 июля 2022, 16:48
В Ростове-на-Дону за прошедшую неделю зафиксировано 75 новых нарушений в работе кондиционеров в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Городские власти отчитались о 75 нарушениях в соблюдении температурного режима в автобусах донской столицы. Новые проверки пассажирского транспорта проводились чиновниками с 4 по 7 июля. Они выявили не только отсутствие или неисправность кондиционеров, но и несколько случаев запущенного санитарного состояния автобусов.

Сообщается, что перевозчики, в транспорте которых были обнаружены нарушения, будут наказаны. Если в течение десяти дней они не устранят неполадки в работе кондиционеров и проблемы с санитарным состоянием автобусов, с ними расторгнут сотрудничество. О каких именно АТП идет речь, в администрации не уточнили.

Ранее ростовчане пожаловались на невыносимую жару в автобусах.

Материалы по теме
Автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в адскую жару
#Алина Заярная#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика