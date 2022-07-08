Власти Ростова расторгнут контракт с перевозчиками из-за кондиционеров в автобусах

Сообщается, что перевозчики, в транспорте которых были обнаружены нарушения, будут наказаны. Если в течение десяти дней они не устранят неполадки в работе кондиционеров и проблемы с санитарным состоянием автобусов, с ними расторгнут сотрудничество. О каких именно АТП идет речь, в администрации не уточнили.