Власти Ростова расторгнут контракт с перевозчиками из-за кондиционеров в автобусах

Posted 8 июля 2022, 16:48
Published 8 июля 2022, 16:48
Modified 11 сентября 2022, 16:15
Updated 11 сентября 2022, 16:15
Городские власти отчитались о 75 нарушениях в соблюдении температурного режима в автобусах донской столицы. Новые проверки пассажирского транспорта проводились чиновниками с 4 по 7 июля. Они выявили не только отсутствие или неисправность кондиционеров, но и несколько случаев запущенного санитарного состояния автобусов.
Сообщается, что перевозчики, в транспорте которых были обнаружены нарушения, будут наказаны. Если в течение десяти дней они не устранят неполадки в работе кондиционеров и проблемы с санитарным состоянием автобусов, с ними расторгнут сотрудничество. О каких именно АТП идет речь, в администрации не уточнили.