Жители в Ростове-на-Дону начали задыхаться из-за вони в квартирах

Posted 8 июля 2022, 04:58
Published 8 июля 2022, 04:58
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
По словам горожан, постоянно забивается канализация, что приводит к появлению неприятного запаха. Они заявили, что представители управляющей компании никак не реагируют.
«На верхних этажах невозможно находиться и дышать. У людей начинаются приступы астмы. Со всех 8 этажей поднимаются до жути неприятные запахи», — говорится в публикации.
Местные жители попросили власти вмешаться в эту ситуацию и решить проблему.
«В нашем доме тоже вонь страшная поднялась из канализации, проверили и достали много подгузников, прокладок и т. д. Так что УК, конечно, те еще „молодцы“, но и за собой нужно немного следить…», — прозвучало в комментариях.
«Меньше смывайте в унитаз то, что нельзя смывать. Для этого есть мусорное ведро. Бесплатный лайфхак для автора и всего дома», — пишут ростовчане.