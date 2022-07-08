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Posted 8 июля 2022, 04:58

Published 8 июля 2022, 04:58

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

Жители в Ростове-на-Дону начали задыхаться из-за вони в квартирах

8 июля 2022, 04:58
Жители проспекта Сельмаш в Ростове-на-Дону не могут спокойно жить из-за появившейся вони из канализации, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, постоянно забивается канализация, что приводит к появлению неприятного запаха. Они заявили, что представители управляющей компании никак не реагируют.

«На верхних этажах невозможно находиться и дышать. У людей начинаются приступы астмы. Со всех 8 этажей поднимаются до жути неприятные запахи», — говорится в публикации.

Местные жители попросили власти вмешаться в эту ситуацию и решить проблему.

«В нашем доме тоже вонь страшная поднялась из канализации, проверили и достали много подгузников, прокладок и т. д. Так что УК, конечно, те еще „молодцы“, но и за собой нужно немного следить…», — прозвучало в комментариях.

«Меньше смывайте в унитаз то, что нельзя смывать. Для этого есть мусорное ведро. Бесплатный лайфхак для автора и всего дома», — пишут ростовчане.

Ранее ростовчане из Левенцовки обратились к президенту с жалобой на вонь завода «Меринос».

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