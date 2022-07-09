Подработка для подростков летом 2022 года в Ростове-на-Дону

Проще всего найти вакансии через Интернет, которые публикуют компании и центры занятости. Существуют специализированные сайты по поиску работы, такие как hh.ru или SuperJob, а также Avito.
На порталах можно выставить определенные фильтры, чтобы отображались подходящие вакансии. Но стоит опасаться мошенников, которые под видом работодателей могут оставить без последних денег. Критически нужно оценивать вакансии со слишком высоким заработком.
Можно также обратиться в Центр занятости населения, который есть в каждом городе. Сотрудники помогут подобрать временную работу, все компании в этом случае проверенные.
Стоит поискать среди городских групп в соцсетях те, которые посвящены трудоустройству. Но к таким объявлениям стоит подходить с осторожностью, чтобы не быть обманутыми. Так как в этом случае объявления могут публиковать не проверенные лица.
Трудовые отношения можно заключить в подростками в возрасте от 14 лет, но делается это только с согласия родителей. Сама же работа должна относиться к легкому труду.
При этом несовершеннолетнему запрещено работать, если в это время он должен посещать образовательное учреждение. Если работнику исполнилось 16 лет, то для заключения трудового договора не требуется согласия родителей.
с 14 до 15 лет — четыре часа в день
с 15 до 16 лет — пять часов
с 16 до 18 лет — семь часов.
В Ростове-на-Дону на одном из известных сайтов по поиску работы есть 13 вакансий, которые подойдут для подростков старше 14 лет. Размер дохода варьируется от 15 тысяч до 60 тысяч рублей.
Стоматология ищет себе активного промоутера, который будет работать по свободному графику. Оплата за три часа составляет 600 рублей.
Для трудоустройства необходимы позитивный настрой, активность, грамотная речь и ответственность. Поэтому опаздывать нельзя.
Компания ищет сотрудника, который за 25 тысяч рублей будет выполнять обязанности оператора call-центра. Предстоит консультировать клиентов, совершать исходящие и принимать входящие звонки.
Работодатель обещает быстрое обучение в офисе, гибкий график работы, выбор интересного проекта и официальное трудоустройство. Для трудоустройства нужно владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, обладать грамотной речью.
Сотруднику на этой позиции предстоит находить блогеров под разные рекламные кампании, вести переговоры и договариваться о размещении рекламы.
Это удаленный формат работы с гибким графиком, но нужно обязательно уделять работе, как минимум, 4 часа в день. Для работы достаточно смартфона, не обязательно, чтобы был компьютер.
Зарплата состоит из вознаграждения за публикации и выполнения KPI рекламной кампании. В среднем сотрудники получают от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
Компания, которая разрабатывает сервисы, CRM-системы, API, интеграции ищет программиста WEB junior. Ему обещают платить от 30 тысяч до 60 тысяч рублей.
«Нет неадекватных менеджеров в цепочке управления. Обходимся без нудных совещаний. Никаких малопонятных схем мотивации/демотивации», — говорится в тексте вакансии.
Кандидатам нужно будет показать один из своих проектов, можно даже недоделанных. Работодатель хочет посмотреть код и оценить уровень.
Придется работать в офисе с гибким графиком, можно совмещать с учебой. В компании пообещали, что всему обучат сотрудника сами.
Одна из компаний предлагает стать курьером в сервисе Yandex. Pro. По словам работодателя, у них свободный график и не требуется опыт работы.
Всем соискателям пообещали личного менеджера и большое количество заказов.
В Ростове-на-Дону есть программа организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Получить работу можно на срок до двух месяцев.
Программа обеспечивает:
В период участия во временных работах помимо заработной платы сотрудникам выплачивается материальная поддержка от службы занятости.
Для того, чтобы несовершеннолетнему устроиться на работу, нужно собрать ряд документов:
В Ростовской области действует государственная программа «Содействие занятости населения», в рамках которой планируется найти работу более чем 15 тысячам подростков. Чаще всего они находят работу летом, в данный момент трудоустроено 3,5 тысячи человек.
Подходящие для несовершеннолетних вакансии есть в нескольких сферах. В том числе образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения.
Чаще всего ребята задействованы в благоустройстве парков, скверов, пришкольных территорий. Некоторые устраиваются курьерами или упаковщиками, а также сортировщиками товаров.
Часть подростков берут в учреждения культуры, они оказывают помощь постоянным сотрудникам. Если они живут в селах, то для них всегда найдется занятие в сфере сельского хозяйства.
Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков рассказывал, что таким образом ребята получают первые профессиональные навыки, а также у них появляется опыт работы в коллективе. Центры занятости устраивают школьников в компании, которые заключили с ними договор.
Заработная плата варьируется, но она составляет не менее минимального размера оплаты труда. В прошлом году летом временную работу получили 11,5 тысячи несовершеннолетних жителей региона.
Для поиска работы можно обратиться в центр занятости своего города:
При трудоустройстве несовершеннолетних существует несколько ограничений, которые прописаны в законе. Среди них:
В Трудовом кодексе России прописаны случаи, когда подростка не смогут принять на работу:
Кроме того, не возьмут на работу в ведомственную охрану, полицию и профессиональные аварийно-спасательные службы.
При этом полную материальную ответственность нужно будет нести только в том случае, если несовершеннолетний что-то повредил умышленно, либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Запрещается привлекать подростков к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ.
В законе прописаны все нюансы, касающиеся трудоустройства тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Это позволяет защитить их права, определить условия работы, а также избежать вреда для здоровья.