Проект мусоросортировочного комплекса Мясниковского МЭОКа прошел Госэкспертизу

Напомним, само строительство объекта запланировано на 2023 год, а в будущем власти планировали организовать площадку для компостирования трети поступающего в МЭОК мусора из ближайших муниципальных единиц. Запланированные объемы переработки мусора МЭОКом должны составить почти 800 тысяч тонн отходов в год.