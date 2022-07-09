Проект мусоросортировочного комплекса Мясниковского МЭОКа прошел Госэкспертизу

Согласно данным портала положительное заключения экспертизы для строительства комплекса по сортировке отходов было получено в четверг, 7 июля.
Сообщается, что новый объект капитального строительства возведут в Недвиговском сельском поселении Мясниковского района в почти трех километрах от западной границы хутора Весёлого.
Застройщиком выступит ООО «Группа компаний «Чистый город», а проект готовили АО «Энергосервис Юга» и ООО «УК Главстройпроект».
Напомним, само строительство объекта запланировано на 2023 год, а в будущем власти планировали организовать площадку для компостирования трети поступающего в МЭОК мусора из ближайших муниципальных единиц. Запланированные объемы переработки мусора МЭОКом должны составить почти 800 тысяч тонн отходов в год.