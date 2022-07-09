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Проект мусоросортировочного комплекса Мясниковского МЭОКа прошел Госэкспертизу

9 июля 14:29
Фото: pixabay.com
Госэкспертиза выдала положительное заключения по проекту строительства Ростовского мусоросортировочного комплекса Мясниковского МЭОКа, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно данным портала положительное заключения экспертизы для строительства комплекса по сортировке отходов было получено в четверг, 7 июля.

Сообщается, что новый объект капитального строительства возведут в Недвиговском сельском поселении Мясниковского района в почти трех километрах от западной границы хутора Весёлого.

Застройщиком выступит ООО «Группа компаний «Чистый город», а проект готовили АО «Энергосервис Юга» и ООО «УК Главстройпроект».

Напомним, само строительство объекта запланировано на 2023 год, а в будущем власти планировали организовать площадку для компостирования трети поступающего в МЭОК мусора из ближайших муниципальных единиц. Запланированные объемы переработки мусора МЭОКом должны составить почти 800 тысяч тонн отходов в год.

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