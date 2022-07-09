Ростовчан удивили обнаженные нимфы, а регион отличился количеством преступлений

Нечем гордиться
В Генпрокуратуре объявили, что Ростовская область вошла в топ-10 регионов с высокими показателями преступности, заняв шестое место среди других субъектов Российской Федерации.
Этот вывод был сделан на базе данных, собранной за первые пять месяцев текущего года. При этом лидером рейтинга стала Москва, в которой зафиксировали более 59 тысяч преступлений. За Москвой в тройку лидеров вошли Кубань и Подмосковье, где произошло более 30 тысяч преступлений до июня 2022 года. Замыкают пятерку лидеров Челябинская область и Санкт-Петербург.
В Ростовской области же зарегистрировали 24,5 тысячи преступлений. В конце рейтинга оказались Чукотский и Ненецкий АО, в которых произошло менее 500 преступлений в каждом.
Спит на ходу
В Госавтоинспекции Ростовской области рассказали, что в субботу, 9 июля, в Ростове спящий водитель автомобиля врезался в ларек и сбил пешехода.
Авария произошла в Нижнегниловском квартале на улице Всесоюзной, когда водитель иномарки Nissan Teana уснул во время вождения и протаранил торговую точку.
«Травмы получили водитель и пешеход, находившийся на тротуаре. Пострадавших доставили в больницу», — сказано в сообщении отдела пропаганды ГИБДД.
Сейчас сотрудники полиции стараются выяснить обстоятельства аварии, из-за которой был уничтожен ларек с шаурмой и пострадал пешеход.
Картина «Купальщицы»
В субботу, 9 июля, в соцсети распространились фотографии горожанок, которые из-за жары решили купаться в Гремучем роднике на Западном полностью обнаженными.
Ростовчан, которые находились там, шокировала раскрепощенность девушек, купающихся нагими, а комментаторы заметили, что очень скучно живут по сравнению с ними.
«День обнаженки в Ростове. Некоторые дамочки совсем без комплексов», — прокомментировали новость жители, добавив, что, возможно, девушкам просто не хватило средств на купальники.