Ростовчан удивили обнаженные нимфы, а регион отличился количеством преступлений

Этот вывод был сделан на базе данных, собранной за первые пять месяцев текущего года. При этом лидером рейтинга стала Москва, в которой зафиксировали более 59 тысяч преступлений. За Москвой в тройку лидеров вошли Кубань и Подмосковье, где произошло более 30 тысяч преступлений до июня 2022 года. Замыкают пятерку лидеров Челябинская область и Санкт-Петербург.