Судимых за разбой и изнасилования стали брать в украинскую разведку

Posted 9 июля 2022, 08:35
Published 9 июля 2022, 08:35
Modified 1 октября 2024, 14:44
Updated 1 октября 2024, 14:44
Под данным издания, сотрудники ранее были судимы, в том числе за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков. Среди преступлений также кражи и изнасилования
«Многие представители этой структуры наркозависимые», — пишет издание со ссылкой на слова Мизинцева.
Отмечается, что бесчеловечные провокации совершают люди с бандитским прошлым.
Ранее три ребенка пострадали при обстреле Украиной территорий Донецка и Горловки. Сейчас им оказывают помощь.