В Ростове-на-Дону в выходные ожидается дождь с грозой 9 и 10 июля

Большая часть неблагоприятных атмосферных явлений ожидает горожан в воскресенье, 10 июля, а также 11 июля. Синоптики предсказывают отдельные сильные дожди с пыльной бурей, грозой и скоростью ветра до 20 метров в секунду. При этом станет еще жарче, и дневная температура может увеличиться до +38 градусов.