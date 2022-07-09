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В Ростове-на-Дону в выходные ожидается дождь с грозой 9 и 10 июля

9 июля 11:33
Фото: unsplash
Синоптики предупредили жителей Ростова-на-Дону о жаре и дождях на выходных 9 и 10 июля, данные о погоде опубликовал Северо-Кавказский гидрометцентр.

Согласно данным метеорологов в субботу, 9 июля, в Ростове задержится жаркая погода с переменной облачностью. В этот день не следует ожидать существенных осадков, однако скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +33-36 градусов.

Большая часть неблагоприятных атмосферных явлений ожидает горожан в воскресенье, 10 июля, а также 11 июля. Синоптики предсказывают отдельные сильные дожди с пыльной бурей, грозой и скоростью ветра до 20 метров в секунду. При этом станет еще жарче, и дневная температура может увеличиться до +38 градусов.

Кроме того в регионе по-прежнему сохраняется высокая вероятность пожаров, а потому ростовчанам следует проявить осторожность и сократить время пребывания на улице во время непогоды.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

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