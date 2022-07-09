В Ростове-на-Дону в выходные ожидается дождь с грозой 9 и 10 июля

Согласно данным метеорологов в субботу, 9 июля, в Ростове задержится жаркая погода с переменной облачностью. В этот день не следует ожидать существенных осадков, однако скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +33-36 градусов.
Большая часть неблагоприятных атмосферных явлений ожидает горожан в воскресенье, 10 июля, а также 11 июля. Синоптики предсказывают отдельные сильные дожди с пыльной бурей, грозой и скоростью ветра до 20 метров в секунду. При этом станет еще жарче, и дневная температура может увеличиться до +38 градусов.
Кроме того в регионе по-прежнему сохраняется высокая вероятность пожаров, а потому ростовчанам следует проявить осторожность и сократить время пребывания на улице во время непогоды.