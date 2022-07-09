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В Советском районе Ростова планируют строительство еще одного храма

9 июля 12:28
Фото: Unsplash
В Ростове на общественные обсуждения вынесли проект строительства храма в границах улиц Ткачева, Еляна и проспекта Солженицына, информация об этом появилась на портале «Активный ростовчанин».

Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова в четверг, 7 июля, объявил начало общественных обсуждений относительно проекта строительства храма в границах улиц Ткачева, Еляна, проспекта Солженицына и южной границы территориальной зоны. Сам участок под размещение храма составляет чуть больше трех гектаров земли, а расположен он в Советском районе Западного жилого массива.

Храм уже получил существенную поддержку от местных жителей на портале «Активного ростовчанина», несмотря на факт того, что выше по улице находится еще одно религиозное сооружение — церковь Сергия Радонежского, расположенная на Еременко, 117.

Фото: Активный Ростовчанин

Сроки строительства религиозного учреждения в документах не указаны, однако предложения и замечания по проекту будут принимать только до 14 июля.

Ранее в Ростове поделились планами по строительству жилого дома на проспекте Ворошиловском и улице Донской.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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