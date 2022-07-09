В Советском районе Ростова планируют строительство еще одного храма

Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова в четверг, 7 июля, объявил начало общественных обсуждений относительно проекта строительства храма в границах улиц Ткачева, Еляна, проспекта Солженицына и южной границы территориальной зоны. Сам участок под размещение храма составляет чуть больше трех гектаров земли, а расположен он в Советском районе Западного жилого массива.