В Советском районе Ростова планируют строительство еще одного храма

Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова в четверг, 7 июля, объявил начало общественных обсуждений относительно проекта строительства храма в границах улиц Ткачева, Еляна, проспекта Солженицына и южной границы территориальной зоны. Сам участок под размещение храма составляет чуть больше трех гектаров земли, а расположен он в Советском районе Западного жилого массива.
Храм уже получил существенную поддержку от местных жителей на портале «Активного ростовчанина», несмотря на факт того, что выше по улице находится еще одно религиозное сооружение — церковь Сергия Радонежского, расположенная на Еременко, 117.
Сроки строительства религиозного учреждения в документах не указаны, однако предложения и замечания по проекту будут принимать только до 14 июля.
Ранее в Ростове поделились планами по строительству жилого дома на проспекте Ворошиловском и улице Донской.