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Павел Деревянко чуть не стал водителем трамвая в Таганроге

10 июля 16:03
Фото: Деревянко ВК
Уроженец Таганрога Ростовской области актер Павел Деревянко совершил поездку на таганрогском трамвае, своими впечатлениями артист поделился в социальных сетях.

Актер театра и кино Павел Деревянко приехал в родной Таганрог отметить свой день рождения. Он принял участие в ряде социальных проектов и прокатился на новом таганрогском трамвае. Более того, артисту удалось попробовать себя в роли вагоновожатого. Деревянко высоко оценил реконструкцию трамвайной сети города и отметил ее важность для города.

Также актер отметил, что его родной город быстро меняется и развивается, а также призвал своих подписчиков не упускать возможности посетить Таганрог.

Напомним, Деревянко родился в Таганроге в 1976 году. Актер окончил ГИТИС и успел запомниться зрителям по ролям в фильмах «Брестская крепость», «Салют-7», сериалам «Домашний арест» и «Есенин». Ранее, 1 июля, Деревянко поучаствовал в спортивном мероприятии «Зарядка с чемпионом». Оно было посвящено Дню олимпийца и Дню молодежи.

Ранее актер Марат Башаров приехал в Ростов, чтобы купить моторную лодку. Он успел опробовать ее, прокатившись по реке Дон. Сообщается, что лодка ростовского производителя нужна артисту для участия в новом проекте.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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