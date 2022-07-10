Павел Деревянко чуть не стал водителем трамвая в Таганроге

Актер театра и кино Павел Деревянко приехал в родной Таганрог отметить свой день рождения. Он принял участие в ряде социальных проектов и прокатился на новом таганрогском трамвае. Более того, артисту удалось попробовать себя в роли вагоновожатого. Деревянко высоко оценил реконструкцию трамвайной сети города и отметил ее важность для города.