«Пустыня, покрытая бетоном»: ростовчан беспокоит состояние парка Дружба

В начале июля активисты выявили факт незаконной вырубки деревьев в парке. «Зачем рубить полноценные взрослые деревья, чтобы сажать то, что в нашем городе практически не приживается или то, что вырастет через 20 лет?», — задаются вопросом ростовчане.
Горожане волнуются, что в парке уничтожают типичную для региона растительность и вместо нее высаживают виды, плохо приживающиеся на донской земле.
«Английские лужайки не приживаются в нашем климате. Зачем уничтожать естественную для нашего климата растительность?», — написала одна из горожанок.
«Это не парк. Это пустыня покрытая бетоном», — поддержал другой пользователь.