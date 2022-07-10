«Пустыня, покрытая бетоном»: ростовчан беспокоит состояние парка Дружба

В начале июля активисты выявили факт незаконной вырубки деревьев в парке. «Зачем рубить полноценные взрослые деревья, чтобы сажать то, что в нашем городе практически не приживается или то, что вырастет через 20 лет?», — задаются вопросом ростовчане.