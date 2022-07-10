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«Пустыня, покрытая бетоном»: ростовчан беспокоит состояние парка Дружба

10 июля 06:37
Фото: «Городской патруль»
Жители Ростова-на-Дону недовольны, что в ходе благоустройства парк «Дружба» превращается в пустыню, обсуждения развернулись в соцсети.

В начале июля активисты выявили факт незаконной вырубки деревьев в парке. «Зачем рубить полноценные взрослые деревья, чтобы сажать то, что в нашем городе практически не приживается или то, что вырастет через 20 лет?», — задаются вопросом ростовчане.

Горожане волнуются, что в парке уничтожают типичную для региона растительность и вместо нее высаживают виды, плохо приживающиеся на донской земле.

«Английские лужайки не приживаются в нашем климате. Зачем уничтожать естественную для нашего климата растительность?», — написала одна из горожанок.

«Это не парк. Это пустыня покрытая бетоном», — поддержал другой пользователь.

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