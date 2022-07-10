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В Ростовской области из-за страшной грозы объявили штормовое предупреждение

10 июля 12:07
Фото: pxhere.com
Жителей Ростовской области предупредили о штормовом предупреждении из-за сильной грозы и ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

10 и 11 июля в Таганрогском заливе Азовского моря объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни с грозами, видимость уменьшится на 1-2 километра. Скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду. Волны в Азовском море поднимутся на высоту до 1,3 метра.

Спасатели призывают жителей региона быть предельно осторожными и отказаться от выходов в открытое море.

Ранее власти донской столицы предупредили ростовчан о дождливом и ветреном начале недели. 11 и 12 июля в Ростове прогнозируется шквалистый ветер и ливни с грозами.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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