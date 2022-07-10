В Ростовской области из-за страшной грозы объявили штормовое предупреждение

10 и 11 июля в Таганрогском заливе Азовского моря объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни с грозами, видимость уменьшится на 1-2 километра. Скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду. Волны в Азовском море поднимутся на высоту до 1,3 метра.