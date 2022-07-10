В Ростовской области в сентябре пройдет фестиваль Юрия Башмета за 8 млн рублей

Губернатор донского региона Василий Голубев поручил выделить на фестиваль восемь миллионов рублей. Он отметил, что концерты Юрия Башмета стали традиционными для Ростовской области. Это всегда праздник для ростовчан и повод для выдающихся музыкантов открыть для себя красоту и многогранность донской земли.