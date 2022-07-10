В Ростовской области в сентябре пройдет фестиваль Юрия Башмета за 8 млн рублей

В сентябре 2022 года в Ростове, Азове и Новочеркасске состоятся концерты Юрия Башмета. Для каждого города придумана своя музыкальная программа. Фестиваль приурочен к 85-летию Ростовской области. На концертах выступят государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Губернатор донского региона Василий Голубев поручил выделить на фестиваль восемь миллионов рублей. Он отметил, что концерты Юрия Башмета стали традиционными для Ростовской области. Это всегда праздник для ростовчан и повод для выдающихся музыкантов открыть для себя красоту и многогранность донской земли.
Ранее стало известно, что День города в Ростове пройдет с 16 по 18 сентября. Региональная столица отметит 273 года со дня основания. В рамках празднества в городских парках организуют концерты и различные акции. По важным историческим местам Ростова организуют экскурсии для всех желающих. Центром городских гуляний по традиции станет Театральная площадь.