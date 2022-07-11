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Факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ обучит по профессиям будущего

11 июля 09:09
Фото: Информационная служба ДГТУ
На факультете «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Донского государственного технического университета начнут выпускать биоинженеров, зоотехников, провизоров и ветеринарно-санитарных экспертов. Обучение будет построено на практико-ориентированном подходе к преподаванию клинических дисциплин.

В 2022-2023 учебном году в ДГТУ открываются следующие направления:

- 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика (Трансляционная биоинженерия)

- 36.03.02 Зоотехния (Охотоведение, кинология и зоопарковое дело);

- 33.05.01 Фармация (Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств);

- 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (Санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика в ветеринарии).

В учебный план «Биоинженерии и биоинформатики» включены уникальные, разработанные преподавателями кафедры дисциплины, в том числе на английском языке. Студенты освоят основы биологии и инженерии, а также получат знания в области информатики, материаловедения и химии.

Студенты, прошедшие обучение по специальности «Фармация», будут обладать объемом знании и навыками, достаточными не только для продажи лекарств, но и для их изготовления, исследования, контроля за качеством и условиями хранения.

Фото: Информационная служба ДГТУ

Направление «Зоотехния» нацелено на подготовку специалистов в сфере организации технологического процесса при работе с домашними, промысловыми и зоопарковыми животными – в том числе пчелами, птицами и рыбами – а также в вопросах организации охоты, охраны и обеспечения рационального использования охотничьих ресурсов.

– Выпускники по этим специальностям работают в НИИ, учреждениях Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФМБА и в отделах R&D коммерческих компаний, – рассказал декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков. – Чтобы собрать хорошее портфолио для работодателей, мы вовлекаем наших студентов в исследования по мегагрантам, грантам РФФИ, РНФ, Фонда содействия инновациям. По результатам этих исследований наши студенты публикуют работы в соавторстве с научными руководителями в самых авторитетных научных журналах, таких как Scientific Reports, Frontiers in Veterinary Science, Experimental Eye Research.

Направление «Ветеринарно-санитарная экспертиза» сфокусировано на клинической лабораторной диагностике болезней животных, в том числе с использованием молекулярно-генетических методов и ветеринарно-санитарной экспертизе продукции животного и растительного происхождения при осуществлении экспортно-импортных операций, а также планирование, организацию и проведение лабораторного ветеринарно-санитарного контроля на предприятиях промышленности, специализированных торговых предприятиях и рынках.

Особое внимание будет уделено практико-ориентированному подходу к преподаванию клинических дисциплин и углубленному изучению отдельных дисциплин, что отличает подготовку в ДГТУ от других вузов, подчеркивает Алексей Ермаков.

По уровню «специалитет» предполагается коммерческая основа обучения, по уровню «бакалавр» – 16 мест на очную форму и 10 на очно-заочную. Кроме того, по механизму «Зеленая волна» выделено от 3 до 10 мест – абитуриенты с высокими баллами, не прошедшие на бюджет, смогут обучаться за счёт университета.

Мероприятие проведено в рамках реализации в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.

#Новости#Общество
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