Факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ обучит по профессиям будущего

– Выпускники по этим специальностям работают в НИИ, учреждениях Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФМБА и в отделах R&D коммерческих компаний, – рассказал декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков. – Чтобы собрать хорошее портфолио для работодателей, мы вовлекаем наших студентов в исследования по мегагрантам, грантам РФФИ, РНФ, Фонда содействия инновациям. По результатам этих исследований наши студенты публикуют работы в соавторстве с научными руководителями в самых авторитетных научных журналах, таких как Scientific Reports, Frontiers in Veterinary Science, Experimental Eye Research.