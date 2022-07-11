Фан уйди: ростовские болельщики решили, что Fan ID может «убить» футбол

Так, фанаты ФК «Ростов» присоединились к бойкоту, болельщики не поддерживают систему нововведений и отказываются от посещения матчей на таких условиях. По мнению представителей фан-организации «Ростсельмаш», сейчас любому фанату можно отказать в выдаче Fan ID без каких-либо объяснений.
«Мы, активные фанаты „Ростсельмаша“, единогласно приняли решение отказаться от оформления „паспорта болельщика“ (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание „неправильных“ болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр», — написали представители организации на своей официальной странице в социальной сети.
Покидая фанатские трибуны, они обещают поддерживать «Ростов» всеми доступными способами, однако уже за пределами стадионов. Кроме того, в фан-организации решили ввести жесткие меры для тех болельщиков, кто все же решил нарушить бойкот и получить паспорт. «Любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения Ростсельмаша», — сообщили представители фан-объединения.
Фанаты считают, что введение паспортов болельщиков — это специальное решение властей, чтобы контролировать футбольных фанатов и не допускать их участия в каких-либо мероприятиях по футболу.
Диана Багдасарян