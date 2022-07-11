Фан уйди: ростовские болельщики решили, что Fan ID может «убить» футбол

«Мы, активные фанаты „Ростсельмаша“, единогласно приняли решение отказаться от оформления „паспорта болельщика“ (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание „неправильных“ болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр», — написали представители организации на своей официальной странице в социальной сети.