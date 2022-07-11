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Кладбище в Таганроге готовится похоронить 2900 взрослых и 70 детей

11 июля 09:24
Фото: 1MI
В Таганроге на покупку заготовок для детских, взрослых и нестандартных гробов выделили более 5,2 миллиона рублей, данные об этом появились на портале закупок.

Муниципальное унитарное предприятие похоронно-ритуальных услуг в Таганроге выступило заказчиком крупной партии заготовок под гробы как для детей, так и взрослых. От подрядчика потребуется осуществить поставку менее трех тысяч заготовок за 5,2 миллиона рублей.

Речь идет о двух тысячах стандартных деревянных заготовок под обивку, а также еще 500 гробах под нестандартных людей высокого роста или же с широкими фигурами. Еще 400 гробов, указанных в заявке, должны иметь форму шестигранника, а последние 70 заготовок в закупке подходят для детей ростом от 60 до 120 сантиметров.

Договор на поставку будет действовать до конца текущего года, а подрядчик должен будет поставлять заготовки в течение четырех дней с момента получения заявки.

Прием заявок от кандидатов на контракт закроют 15 июля, и в этот же день выберут победителя закупки.

Ранее в Ростове позволили увеличить сроки кремации умерших до двух недель.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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