Кладбище в Таганроге готовится похоронить 2900 взрослых и 70 детей

Речь идет о двух тысячах стандартных деревянных заготовок под обивку, а также еще 500 гробах под нестандартных людей высокого роста или же с широкими фигурами. Еще 400 гробов, указанных в заявке, должны иметь форму шестигранника, а последние 70 заготовок в закупке подходят для детей ростом от 60 до 120 сантиметров.