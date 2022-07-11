«Летний университет» стартовал в Таганрогском кампусе ЮФУ

Приезду ребят в Таганрог предшествовал отбор заявок. В результате в ЮФУ прибыли 44 учащихся вузов, которые расположены на территориях ДНР и ЛНР.
Теперь их ждет обучение по направлению «Телекоммуникации и информационные технологии». Для них подготовили интенсивы, которые касаются системного мышления, IT-компетентности и интеллектуальной гибкости.
Программу в Зимнем саду открыла ректор ЮФУ Инна Шевченко. Она выразила заинтересованность в том, чтобы студенты «соприкоснулись с прекрасным миром науки и образования».
По ее словам, студенческие годы являются самыми лучшими и для этого есть несколько причин. В том числе из-за молодости и энергичности, а также из-за возможности посещать новые места, много общаться и смотреть на все своими глазами. Все это помогает выбрать жизненный путь, а подобные проекты помогают это превратить в реальность.
«Русский физиолог Иван Павлов писал, что лучший отдых — это смена деятельности. Я желаю, чтобы перемена деятельности ближайшие две недели была нескончаемой, чтобы у вас появилось много новых друзей и с отличным настроением вернулись к учебе с 1 сентября», — уточнила Инна Шевченко.
Она пригласила всех стать частью вуза, в том числе учащимися и учеными.
Директор ИКТИБ ЮФУ Геннадий Веселов рассказал, что 70 лет назад открыли Таганрогский радиотехнический институт, ставший в итоге частью ЮФУ. Накануне праздновали 100 лет со дня рождения академика А. В. Каляева. Он в течение 18 лет был руководителем ТРТИ, сформировал основы создания многопроцессорных вычислительных систем, нейрокомпьютеров.
Геннадий Веселов выразил уверенность, что студенты более подробно ознакомятся с историей. Институт компьютерных технологий и информационной безопасности сотрудничает с различными подразделениями ЮФУ. С Академией архитектуры и искусств реализуется программа по подготовке бакалавров, с Институтом филологии, журналистики и межкультурной коммуникации идет подготовка программы в сфере лингвистики.
«Из-за этого те, кто обучаются в IT, получат дополнительные знания в других отраслях. Если направленность программы не считается профильной, то ребята могут освоить информационные технологии как инструмент и применять его в своей работе», — уточнил Геннадий Веселов.
Проект поделили на два этапа, первый из которых реализуют в Таганроге. Второй — в поселке Дивноморское на территории базы практики и спортивно-оздоровительного туризма «Витязь».
Всего предусмотрят семь образовательных треков — «Квантовая криптография и телекоммуникации», «Машинное обучение и большие данные», «Технологии 3D печати», «Информационная безопасность и технологии обнаружения атак», «Современные алгоритмы шифрования и методы их анализа», «Основы электроники», «Основы UX/UI дизайна». Президент ЮФУ Марина Боровская, Геннадий Веселов, руководитель департамента сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов Рубен Цицуашвили выступят в качестве лекторов. Также будут представители профессорско-преподавательского состава вуза.
Состоятся митапы от IT-компаний Таганрога: INOSTUDIO, Oggetto, A2SEVEN, Justice IT.
Учащийся Луганского государственного университета имени Даля Андрей Кукушкин рассказал, что предложение поучаствовать в программе ему поступило от руководства вуза. Сам он уже нашел здесь много новых друзей и теперь с нетерпением ждет лекций.
Всех ребят ждут различные экскурсии, в том числе по городу, а также активности и конкурс NFT-рисунков.