«Летний университет» стартовал в Таганрогском кампусе ЮФУ

По ее словам, студенческие годы являются самыми лучшими и для этого есть несколько причин. В том числе из-за молодости и энергичности, а также из-за возможности посещать новые места, много общаться и смотреть на все своими глазами. Все это помогает выбрать жизненный путь, а подобные проекты помогают это превратить в реальность.