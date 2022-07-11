Около Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону возведут многоквартирные дома

Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) Ростова объявил о проведении общественных обсуждений, во время которых горожане получат возможность высказать свою позицию относительно строительства малоэтажных многоквартирных домов на улице Донской, 46-50. Земля под строительство расположена на улице Донской около Ворошиловского проспекта и занимает площадь 0,3 гектара. Отдельно на картах указано, что рядом с зоной потенциальной застройки расположены стереокинотеатр «Прибой» и доходный дом 19 века.