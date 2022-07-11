Рейтинг школ в Ростове-на-Дону: где кишат тараканы, а где кошмарят родителей поборами

«Поставил бы с радостью четыре балла, но система навязывания допов сводит на нет все хорошее. Мнение руководства такое, что раз ребенок не занимается дополнительно за деньги, значит он не может учиться на хорошо и отлично. Специально занижают оценки по разным пустякам, тем самым заставляя родителей задуматься о дополнительных услугах. Это же внебюджетный доход школы, соответственно и зарплаты учителей», — прозвучало в одном из отзывов.