Рейтинг школ в Ростове-на-Дону: где кишат тараканы, а где кошмарят родителей поборами

Многие родители перед тем, как отдать ребенка в первый класс, задаются вопросом: «Лучшая школа Ростова». Существует официальный рейтинг учебных заведений, который публикует мэрия города.
Каждую школу оценили по нескольким параметрам, после чего выставили итоговый бал. Всего экспертов интересовали несколько показателей:
Согласно информации администрации, самый большой балл получила «Юридическая гимназия № 9», набрав 24,5 тысячи. Это соответствует первому месту. Первые несколько мест заняли:
Однако в «Яндексе» отзывы об этом учреждении оказались не все положительные. Люди жалуются на плохое отношение к детям и поборы.
«Слабые учителя, пишут задания на доске с ошибками (есть фотографии заданий на доске, отправленные в чаты родителям, написанные с грамматическими ошибками в словах), существенные поборы по поддержанию школы… Не решают проблемы учащихся в классе — оставляют на самотек, а потом всячески отгораживают школу», — говорится в одном из отзывов.
«Гимназия» высокого мнения о себе… Обычная программа, но из-за того, что название «гимназия», к детям отношение жесткое», — заявили родители.
«Это банк — сколько денег принесешь, столько процентов в качестве оценки получишь. Со школой ничего общего. Поборы, поборы и еще раз поборы», — жалуются пользователи.
Вместе с этим есть много положительных отзывов об этом образовательном учреждении.
На втором месте рейтинга оказался «Лицей № 27», набравший 23,3 тысячи баллов. Но и здесь оказались, как положительные так и отрицательные отзывы.
«Хороший лицей. Администрация доступна, учителя в начальной школе отличные. Много учеников в классах, и портретов Путина на стенах», — пишут ростовчане.
«Мы часто гуляем на спортивных площадках, дети очень довольны, играют в футбол, баскетбол, малыши играют в песочнице, ездят на велосипеде. Да и люди в возрасте тоже занимаются спортом», — заявили местные жители. Однако оказалось и много отрицательных отзывов.
«Очень много тараканов на еде», — жалуются пользователи.
«Не ходите туда, вы пожалеете. Тут очень много минусов — столовая, бассейн, преподаватели… Здесь не дадут никаких знаний», — считают родители.
«Столовая просто „прекрасна“, почему там так много тараканов? Даже в еде, похоже что те, кто работают в этой столовой, кланяется тараканам», — заявили горожане.
«По еде бегаю тараканы», — уточнили ростовчане.
О находящейся в Ростове-на-Дону гимназии № 25 оставили почти 50 отзывов в Интернете. Согласно рейтингу, она попала в топ-3.
Что касается отзывов, то традиционно мнения отличаются. Часть пользователей высказалась положительно об учреждении, а другие нашли минусы.
«Школа впрочем хорошая, кроме туалета на первом этаже. Несколько преподавателей желательно исключить, то тогда учреждение станет просто прекрасным», — считает местная жительница.
«Хорошее учебное заведение, довольна всем. Знаниями, отношением к ученикам, организацией мероприятий. Да, может где-то и есть какие-то проблемы, поверьте они есть практически в любом учреждении», — высказывают свое мнение местные жители.
«Мои дети не пойдут в эту школу», — написали родители без объяснения причины.
«Постоянно какие-то фокусы. То на экскурсию о религии едь, сдав свои деньги в обязательном порядке. То на ремонт сдай, то на подарки, через родительский комитет, конечно», — пишут недовольные ростовчане.
Некоторые написали, что нужно привести в порядок площадку возле гимназии.
Это учреждение заняло четвертое место, но собрало достаточное количество отрицательных отзывов. В том числе люди жалуются на поборы.
«Берут, тех, кто приплатил. Может раньше лицей и был учебным заведением, сейчас же это помойка по сбору денег. Молчу про учителей, из которых яд выливается», — заявили пользователи в сервисе «Яндекс».
«Отношение учителей к детям абсолютно предвзятое. У детей вечно пропадают личные вещи. Администрация лицея с этими проблемами разбираться не хочет», — уверены горожане.
Люди не перестают писать отзывы о том, что многое в лицее зависит от материального положения. «Учителя мягко сказано — не очень хорошие. Там решает финансовое положение», — говорится в одном из комментариев.
«Шторы за 80 тысяч купили, а оборудование для учебы купить не могут», — пишут местные жители. Но есть и достаточное количество положительных отзывов.
«Учителя очень вежливые. Хорошо учат. Кормят неплохо. Дополнительно к порции можно приобрести мучные изделия. Школа опрятная, ухоженная. У секретаря есть свой танцевальный и вокальный коллектив», — прозвучало в отзыве.
«Сильное учебное заведение, хороший педагогический коллектив. Доступно», — пишут ростовчане.
Это образовательное учреждение замыкает пятерку лидеров. Всего лицей № 11 на улице Верхненольной собрал 96 отзывов и получил довольно высокую оценку, но избежать отрицательных комментариев не удалось.
Некоторые горожане просто ограничиваются комментарием, что «все плохо», не объясняя то, что им не понравилось. Другие расписывают подробно все минусы учреждения.
«Учителя злые, ребенка в первый класс отдать стоит 50 тысяч рублей», — сообщают недовольные ростовчане.
«Очень много денег хотят, даже на „входной билет“ ценник есть. Берут только проверенных, тех, кто будет платить и молчать, всем остальным не прошедшим проверку отвечают: нет мест! Позиционируют себя как бесплатная гимназия. Управы на них нет. Денег им все мало», — жалуются на поборы родители.
«Поставил бы с радостью четыре балла, но система навязывания допов сводит на нет все хорошее. Мнение руководства такое, что раз ребенок не занимается дополнительно за деньги, значит он не может учиться на хорошо и отлично. Специально занижают оценки по разным пустякам, тем самым заставляя родителей задуматься о дополнительных услугах. Это же внебюджетный доход школы, соответственно и зарплаты учителей», — прозвучало в одном из отзывов.
Но некоторым этот лицей нравится и они не находят в нем ничего плохого.
Эта школа на улице Малюгиной попала на шестое место рейтинга и имеет 59 отзывов. Есть различные претензии к учреждению, в том числе приятная внешность педагогов.
«Самая ужасная школа в городе Ростова-на-Дону. Учителей выбирают не по знаниям, а по модельной внешности», — возмущаются ростовчане.
«Ужасные условия, так как бегают тараканы», — предупреждают остальных ростовчане.
«Школа просто… Не буду говорить плохими словами, но кратко скажу. Во-первых учителя грубые и злые, им главное свою репутацию не испортить, а на детей им наплевать. Добрых отзывчивых учителей мало», — считают родители.
«Низкая квалификация учителей», — жалуются пользователи на педагогов.
«Качество обучения оставляет желать лучшего…», — пишут ростовчане. Но многим учреждение нравится, также они довольны качеством образования.
Находящаяся на Ворошиловском проспекте Гимназия № 45 попала на седьмую строчку рейтинга. Всего оставлено около 30 отзывов об этом учреждении, из них три отрицательных.
Люди жалуются на неудобное месторасположение и администрацию. Другим не понравилась слишком высокая нагрузка.
«Слишком большая нагрузка на учеников. Помню, как заваливали домашней работой с 1 класса так, что кошмар. И резко ощутила переход из 4 в 5 класс — нагрузка взлетела вообще до небес. Не скажу, что это совсем плохо, если у вашего ребенка хорошая усидчивость и врожденные таланты по всем предметам (потому что иначе там никак), то эта школа для вас», — написала бывшая ученица.
Другие посчитали, что это отличная гимназия, в которой ничего не нужно менять.
Этот лицей расположен на улице Таганрогской. В этом случае отрицательных отзывов оказалось гораздо больше, чем в предыдущей организации. Опять же люди жалуются на поборы и плохое качество образования.
«В начальных классах все нормально. Дальше все очень плохо. Постоянно отменяют уроки, учителя бегут», — пишут родители.
«Процесс обучения на нуле, зато есть поборы», — заявили ростовчане.
«Постоянно просят сдать деньги, в том числе на кресла в спортзал. И так много раз, плюс просят сдать на охрану, да если посчитать всех учеников и их взносы, то можно нанять спецназ. А вместо этого непонятные сторожа, женщины-вахтеры», — пожаловались горожане.
«Школа рушится, потолки падают», — говорится в одном из отзывов. Были также и положительные отзывы, но родители все равно напоминают о том, что приходится платить деньги.
«Хорошая школа, преподаватели грамотные. Один минус — организация бюджетная, но стригут как в коммерческой», — высказываются местные жители.
Эта гимназия расположена на улице Орбитальной. В Интернете она набрала десятки отзывов, как положительных, так и отрицательных.
Родители жалуются на плохое отношение к детям, большие объемы домашней работы и плохой ремонт.
«Есть недочеты в туалетах и обшарпанный холл. Но прилегающая территория и внешний вид — это просто отрада района», — заявили родители.
«Ужасная школа, так как все помешаны только на деньгах», — пишут ростовчане.
«Только учителей категорически не хватает. Приходите, учителя начальных классов. Добрые, требовательные, справедливые и любящие детей», — попросили местные жители.
Десятое место рейтинга занимает школа № 60, расположенная на Коммунистическом проспекте. И в этом случае не удалось избежать отрицательных отзывов.
«Вот объявили стоимость формы за два комплекта на ребенка — 20 тысяч рублей. Качество материала убогое. В других школах это стоит до 6 тысяч рублей, даже в Москве — до 7 тысяч. Молодцы. Какие предприимчивые», — пишут ростовчане.
«Ужасная школа, непонятный классный руководитель. Абсолютно ничего не делает. В супе очень много масла, а какао выглядит, как каша. Отвратительно», — возмущены местные жители.
«Я учился раньше в этой школе, раньше была одна из лучших в городе. Но сейчас все разрушается, уничтожен школьный стадион. Все разломали, идет уничтожение зеленой парковой зоны, вырубаются деревья», — жалуется бывший ученик.
Ростовчане написали и много положительных отзывов, назвав школу одной из лучших в городе.