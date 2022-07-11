Режим ограничения полетов из Платова и еще 10 аэропортов в России продлили до 18 июля

В ведомстве рассказали, что период временного ограничения полетов гражданской авиации продолжит действовать до понедельника, 18 июля, 03.45 мск. Эти ограничительные меры не отменят в 11 аэровокзалах, в числе которых аэропорты Ростова, Белгорода и Краснодара.
Авиакомпаниям напомнили, что в период действия ограничений пассажиров следует перевозить с помощью альтернативных аэропортов в Сочи, Волгограде, Минводах, Ставрополье и Москве.
Несмотря на это персонал ростовского аэропорта ожидает, что их привычную работу возможно будет продолжить только осенью этого года.
Ранее урбанист сделал прогноз о том, как изменится жизнь ростовчан после застройки старого аэропорта.