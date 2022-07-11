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Режим ограничения полетов из Платова и еще 10 аэропортов в России продлили до 18 июля

11 июля 07:00
Фото: 1MI
Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорт Платов и еще 10 аэровокзалов юга России до 18 июля, сообщение об этом появилось на портале федерального Минтранспорта.

В ведомстве рассказали, что период временного ограничения полетов гражданской авиации продолжит действовать до понедельника, 18 июля, 03.45 мск. Эти ограничительные меры не отменят в 11 аэровокзалах, в числе которых аэропорты Ростова, Белгорода и Краснодара.

Авиакомпаниям напомнили, что в период действия ограничений пассажиров следует перевозить с помощью альтернативных аэропортов в Сочи, Волгограде, Минводах, Ставрополье и Москве.

Несмотря на это персонал ростовского аэропорта ожидает, что их привычную работу возможно будет продолжить только осенью этого года.

Ранее урбанист сделал прогноз о том, как изменится жизнь ростовчан после застройки старого аэропорта.

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