Ростовчане верят в любовь с первого взгляда все меньше

Posted 11 июля 2022,, 16:26
Published 11 июля 2022,, 16:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Опрос на данную тему интервьюеры провели перед Днем семьи, любви и верности. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Так 48% респондентов заявили, что внезапная любовь случается. Они называют любовь «химией», которой невозможно противостоять.
Испытывали похожие чувства 36% участников исследования. У 12% подобного опыта не было. Более 40% не верят в любовь с первого взгляда.Интересно, что в любовь при первой встрече по большей части верят мужчины чем женщины — 50% против 42%. Россияне старше 45 лет верят в любовь с первого взгляда чаще, чем молодые люди — до 34 лет (66% против 49% соответственно), говорят аналитики SuperJob.
Такой опрос в Ростове-на-Дону уже проводили в 2012 году. За 10 лет количество горожан, верящий во внезапное чувство, упало с 70% до 51%.