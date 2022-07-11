Ростовчане верят в любовь с первого взгляда все меньше

Испытывали похожие чувства 36% участников исследования. У 12% подобного опыта не было. Более 40% не верят в любовь с первого взгляда.Интересно, что в любовь при первой встрече по большей части верят мужчины чем женщины — 50% против 42%. Россияне старше 45 лет верят в любовь с первого взгляда чаще, чем молодые люди — до 34 лет (66% против 49% соответственно), говорят аналитики SuperJob.