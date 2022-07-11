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Posted 11 июля 2022,, 16:26

Published 11 июля 2022,, 16:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ростовчане верят в любовь с первого взгляда все меньше

11 июля 2022, 16:26
Специалисты платформы SuperJob выяснили, что население Ростова-на-Дону все меньше верит в любовь с первого взгляда.

Опрос на данную тему интервьюеры провели перед Днем семьи, любви и верности. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

Так 48% респондентов заявили, что внезапная любовь случается. Они называют любовь «химией», которой невозможно противостоять.

Испытывали похожие чувства 36% участников исследования. У 12% подобного опыта не было. Более 40% не верят в любовь с первого взгляда.Интересно, что в любовь при первой встрече по большей части верят мужчины чем женщины — 50% против 42%. Россияне старше 45 лет верят в любовь с первого взгляда чаще, чем молодые люди — до 34 лет (66% против 49% соответственно), говорят аналитики SuperJob.

Такой опрос в Ростове-на-Дону уже проводили в 2012 году. За 10 лет количество горожан, верящий во внезапное чувство, упало с 70% до 51%.

#Общество#Новости
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