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Сколько стоит купить самолет в Ростове-на-Дону

11 июля 04:40
Фото: pxhere
В Ростовской области продают сразу пять самолетов по цене в несколько миллионов рублей. Сколько стоит стать пилотом и покорять воздушные пространства, в материале RostovGazeta.

«Летучая лисица»

Самолет с таким необычным названием выпустили в 2018 году. Изначально его хотели продать за 5,5 миллиона рублей, но продавец снизил цену до 4,9 миллиона.

Мощность мотора составляет 100 лошадиных сил. Самолет является двухместным и находится в отличном состоянии.

«Проведено ТО, заменены все расходные материалы. Максимальная скорость — 220 километров в час», — сказано в объявлении.

Фото: avito

На данный момент налет составляет 556 часов.

Новый самолет

За 3,5 миллиона рублей в Ростове можно приобрести самолет, который весит менее 115 килограммов. По словам продавца, каких-либо разрешений на полет не требуется.

Мощность двигателя составляет 34 лошадиных силы. Сам самолет собрали в 2022 году.

Это объявление просмотрели почти 17 тысяч человек.

Фото: avito

Самолет за 10 млн

В Шахтах выставили на продажу самолет Ан-2Т, который стоит 10,5 миллиона рублей. Его собрали в 1984 году, за это время провели пять ремонтов.

Фото: avito

Всего самолет налетал 3,2 тысячи часов. В это объявление зашли более 22 тысяч человек.

Причина продажи продавцом не раскрывается.

Самолет за 20 млн рублей

За эту сумму в Ростовской области продается самолет Cetus-1000 (RV-10) Van’s aircraft, его выпустили в 2010 году. Мощность двигателя достигает 260 «лошадок».

«Модель, сочетающая в себе все достижения, накопленные за более чем тридцатилетний опыт производства и эксплуатации самолетов RV», — пишет владелец.

Налетал 850 часов, состояние у самолета идеальное.

Планер за 3,2 млн

В Новочеркасске 3,2 миллиона рублей стоит Самолет Zenith CH-750, собранный в 2022 году. У него двойное управление, большой салон и вместительный багажник.

Фото: avito

Мощность мотора достигает 115 лошадиных сил. Этим объявлением заинтересовались более 22 тысяч человек.

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