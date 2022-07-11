Сколько стоит купить самолет в Ростове-на-Дону

Самолет с таким необычным названием выпустили в 2018 году. Изначально его хотели продать за 5,5 миллиона рублей, но продавец снизил цену до 4,9 миллиона.
Мощность мотора составляет 100 лошадиных сил. Самолет является двухместным и находится в отличном состоянии.
«Проведено ТО, заменены все расходные материалы. Максимальная скорость — 220 километров в час», — сказано в объявлении.
На данный момент налет составляет 556 часов.
За 3,5 миллиона рублей в Ростове можно приобрести самолет, который весит менее 115 килограммов. По словам продавца, каких-либо разрешений на полет не требуется.
Мощность двигателя составляет 34 лошадиных силы. Сам самолет собрали в 2022 году.
Это объявление просмотрели почти 17 тысяч человек.
В Шахтах выставили на продажу самолет Ан-2Т, который стоит 10,5 миллиона рублей. Его собрали в 1984 году, за это время провели пять ремонтов.
Всего самолет налетал 3,2 тысячи часов. В это объявление зашли более 22 тысяч человек.
Причина продажи продавцом не раскрывается.
За эту сумму в Ростовской области продается самолет Cetus-1000 (RV-10) Van’s aircraft, его выпустили в 2010 году. Мощность двигателя достигает 260 «лошадок».
«Модель, сочетающая в себе все достижения, накопленные за более чем тридцатилетний опыт производства и эксплуатации самолетов RV», — пишет владелец.
Налетал 850 часов, состояние у самолета идеальное.
В Новочеркасске 3,2 миллиона рублей стоит Самолет Zenith CH-750, собранный в 2022 году. У него двойное управление, большой салон и вместительный багажник.
Мощность мотора достигает 115 лошадиных сил. Этим объявлением заинтересовались более 22 тысяч человек.