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УК в Ростове-на-Дону обвинили в содержании хищников, бросающихся на детей

11 июля 05:20
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону управляющая компания содержит во дворе собак, которые бросаются на детей, сообщается в сервисе «Благоустройство города».

По словам автора, в Октябрьском районе сотрудник одной из УК создал условия для проживания собак. У них есть спальные места с лежаками и миски с едой.

Однако горожане недовольны таким соседством по нескольким причинам. В том числе собаки не дают людям спать по ночам, так как отгоняют других животных от своих мисок и лают.

Они также издают звуки, когда видят проезжающие машины. Это приводит к тому, что жильцы квартир просыпаются.

«Собаки пугают детей и создают угрозу для их жизни, они за ними гоняются. Из-за животных нарушаются санитарные правила», — говорится в публикации.

Ростовчанин уточнил, что собаки чувствуют себя полноправными хозяевами территории, поэтому становятся все агрессивнее к людям.

Ранее на огромные стаи собак на пляжах пожаловались жители в Ростове-на-Дону.

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#Новости#Происшествия
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