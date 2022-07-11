УК в Ростове-на-Дону обвинили в содержании хищников, бросающихся на детей

По словам автора, в Октябрьском районе сотрудник одной из УК создал условия для проживания собак. У них есть спальные места с лежаками и миски с едой.
Однако горожане недовольны таким соседством по нескольким причинам. В том числе собаки не дают людям спать по ночам, так как отгоняют других животных от своих мисок и лают.
Они также издают звуки, когда видят проезжающие машины. Это приводит к тому, что жильцы квартир просыпаются.
«Собаки пугают детей и создают угрозу для их жизни, они за ними гоняются. Из-за животных нарушаются санитарные правила», — говорится в публикации.
Ростовчанин уточнил, что собаки чувствуют себя полноправными хозяевами территории, поэтому становятся все агрессивнее к людям.