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Урбанист рассказал, как застройка старого аэропорта скажется на жизни ростовчан

11 июля 04:12
Фото: pxhere.com
Застройка старого аэропорта может вызвать пробки на пр. Шолохова, поскольку план нового района не предполагает продление трамвая и дороги в Аксай, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал блогер-урбанист Артемий Зайцев

Артемий Зайцев рассказывает, что в соседнем Аксае есть пустые поля, которые будут застраиваться. По площади потенциальные территории для застройки больше, чем старый аэропорт.

«В презентации бывшая взлетно-посадочная полоса – это бульвар и дорога. Трамвай предложили сделать с краю района и почему-то он упирается в здание в конце и не продлевается в Аксай», – говорит урбанист.

Он добавляет, что в предложении архитектора Сергея Трухачева взлетная полоса может стать бульваром и зоной укладки трамвайных путей.

Другой важной частью нового района на месте старого аэропорта станет так называемый правительственный квартал, куда предлагают перенести основные административные объекты Ростова.

«Строительство правительственного квартала в одном месте подразумевает, что область откажется от многих зданий, разбросанных по всему городу. Улучшится работа министерств. Упростятся процедуры, потому что все будут рядом», – считает Артемий Зайцев.

Однако, по словам эксперта, центральное здание на площади Советов, где работает губернатор, переезжать не будет.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане назвали концепцию застройки старого аэропорта «суперчеловейником».

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