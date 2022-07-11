Урбанист рассказал, как застройка старого аэропорта скажется на жизни ростовчан

Артемий Зайцев рассказывает, что в соседнем Аксае есть пустые поля, которые будут застраиваться. По площади потенциальные территории для застройки больше, чем старый аэропорт.
«В презентации бывшая взлетно-посадочная полоса – это бульвар и дорога. Трамвай предложили сделать с краю района и почему-то он упирается в здание в конце и не продлевается в Аксай», – говорит урбанист.
Он добавляет, что в предложении архитектора Сергея Трухачева взлетная полоса может стать бульваром и зоной укладки трамвайных путей.
Другой важной частью нового района на месте старого аэропорта станет так называемый правительственный квартал, куда предлагают перенести основные административные объекты Ростова.
«Строительство правительственного квартала в одном месте подразумевает, что область откажется от многих зданий, разбросанных по всему городу. Улучшится работа министерств. Упростятся процедуры, потому что все будут рядом», – считает Артемий Зайцев.
Однако, по словам эксперта, центральное здание на площади Советов, где работает губернатор, переезжать не будет.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане назвали концепцию застройки старого аэропорта «суперчеловейником».