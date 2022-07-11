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Posted 11 июля 2022, 11:35

Published 11 июля 2022, 11:35

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

В Москве завершился конгресс «Национальное здравоохранение 2022»

В Москве завершился конгресс «Национальное здравоохранение 2022»

11 июля 2022, 11:35
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В столице Российской Федерации состоялся первый национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение — 2022». Участники и специалисты считают, что конгресс должен стать ежегодным.

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что мероприятие вышло на новый уровень. Конгресс переходит от модели директивного подхода к живому диалогу с экспертами и основанной на нем гибкой и оперативной трансформации. «Национальное здравоохранение — 2022» дает членам медицинского сообщества, специалистам любого уровня системы медицинской помощи в субъектах РФ возможность быть услышанными. На основе диалога будут сделаны необходимые выводы и приняты нужные решения. Такие мероприятия надо проводить каждый год.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в конгрессе участвовали 67 профильных вице-губернаторов из различных регионов. Их присутствие свидетельствует о высоком уровне и представительности события.

На конгрессе провели 33 профильные сессии с онлайн-трансляцией на широкую аудиторию. В них приняли участие свыше 8000 гостей. Речь идет о врачах, представителях среднего медицинского персонала, биологах, фармацевтах, научных сотрудниках и работниках смежных сфер, которые принимают участие в решении задач здравоохранения.

За трое суток сессии просмотрели более 70 000 раз. Спикерами конгресса стали 120 специалистов разных направлений. За участие в онлайн-трансляциях врачам начислялись баллы системы непрерывного медицинского образования (НМО).

Мурашко выступил в финале на закрытии конгресса. Он назвал подобные мероприятия необходимыми для налаживания горизонтальных связей. Они помогают решить огромное количество проблем силами субъектов РФ и находить общие решения. Участники конгресса обсудили множество вопросов, которые должны быть решены немедленно. По результатам встреч регионы получат поручения.

На площадке конгресса были организованы офлайн стратегические сессии для участников: деловые встречи с первыми лицами отрасли и представителями профильных регуляторов, конференция стран Содружества Независимых Государств по МКБ-11, в которой участвовали представители Всемирной организации здравоохранения, форум организаторов здравоохранения и Национальной медицинской палаты, школа министров здравоохранения, партнерские сессии и прочие встречи. В них участвовали более 1000 экспертов.

Конгресс организован Министерством здравоохранения Российской Федерации при помощи Фонда Росконгресс. Генеральный информационный партнер мероприятия — холдинг 1MI.

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