В Москве завершился конгресс «Национальное здравоохранение 2022»

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что мероприятие вышло на новый уровень. Конгресс переходит от модели директивного подхода к живому диалогу с экспертами и основанной на нем гибкой и оперативной трансформации. «Национальное здравоохранение — 2022» дает членам медицинского сообщества, специалистам любого уровня системы медицинской помощи в субъектах РФ возможность быть услышанными. На основе диалога будут сделаны необходимые выводы и приняты нужные решения. Такие мероприятия надо проводить каждый год.