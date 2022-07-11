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В Ростове из-за моросящего дождя взлетели цены на такси

11 июля 06:15
Фото: 1MI
В Ростове из-за слабого дождя утром 11 июля цены на такси поднялись минимум в два раза, данные об этом появились в сервисе «Яндекс.Такси».

Утром понедельника, 11 июля, из-за слабого дождя число заказов такси в несколько раз превысило количество доступных к заказу автомобилей. Рост спроса вызвал повышение цен, чтобы привлечь свободных водителей из разных районов города к заказчикам, из-за чего минимальная стоимость поездки из Александровки, Северного и Западного жилых массивов до центра города составила не менее 250 рублей.

В это же время поездка с проспекта 40-летия Победы до Стачки обойдется горожанам в 667 рублей на тарифе «Эконом», в 737 рублей на «Комфорте», а вот цена на поездку на «Комфорте+» составит больше тысячи рублей. При этом обычная стоимость на аналогичные поездки начинается от 320 рублей.

Напомним, аналогичный рост цен наблюдался 12 апреля из-за сильной непогоды и обильных дождей.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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