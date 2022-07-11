В Ростове из-за моросящего дождя взлетели цены на такси

В это же время поездка с проспекта 40-летия Победы до Стачки обойдется горожанам в 667 рублей на тарифе «Эконом», в 737 рублей на «Комфорте», а вот цена на поездку на «Комфорте+» составит больше тысячи рублей. При этом обычная стоимость на аналогичные поездки начинается от 320 рублей.