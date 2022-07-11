Жильцы на Пушкинской, 100 в Ростове боятся, что из-за потопов в магазине сгорит дом

Поводом для обращения Виктории Васильевой в редакцию RostovGazeta стала публикация о том, что жители дома на Пушкинской, 100 в Ростове три дня остаются без воды. Изначально, в отсутствии воды, люди винили швейный магазин. Однако, по словам обратившейся, проблема кроется не в магазине, а в недобросовестности одного из жильцов коммунальной квартиры на третьем этаже.
«Когда люди этой квартиры пользуются ванной, вода заливает межэтажное перекрытие и льется на потолок швейного магазина. А в магазине дорогостоящее оборудование, которое может затопить. Этой проблеме уже год», — рассказывает Виктория Васильева.
По ее словам, из-за проблем со стояком в коммуналке, 4 июля в магазине произошло короткое замыкание. Возгорание потушили силами магазина.
«У нас дом стоит буквой „П“. Если загорится первый этаж, то загорится все. Пожарная машина к нам не проедет из-за входа в арку. И если произойдет пожар, то первой загорится моя квартира. А я даже выйти не смогу», — подчеркивает жительница дома.
Она добавляет, что после возгорания, в доме аварийно отключили подачу горячей воды в ванную комнату для проведения ремонтных работ.
«Но один собственник коммунальной квартиры согласен сделать ремонт стояка, нашел деньги, пригласил сантехника. А второй собственник отказывается принимать участие в ремонте», — жалуется Виктория Васильева.