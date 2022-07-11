Жильцы на Пушкинской, 100 в Ростове боятся, что из-за потопов в магазине сгорит дом

Поводом для обращения Виктории Васильевой в редакцию RostovGazeta стала публикация о том, что жители дома на Пушкинской, 100 в Ростове три дня остаются без воды. Изначально, в отсутствии воды, люди винили швейный магазин. Однако, по словам обратившейся, проблема кроется не в магазине, а в недобросовестности одного из жильцов коммунальной квартиры на третьем этаже.