Банк «Центр-инвест»: выбранная стратегия управления фондами дает хороший результат

Фонды целевого капитала – это эффективный финансовый инструмент для легальной и целевой поддержки бизнесом образования и науки. Целевой капитал формируется из средств учредителей, индивидуальных пожертвований, публичных сборов. Эта долгосрочная программа поддержки образования позволяет объединить усилия всех заинтересованных лиц и бизнеса, а также применять лучшую международную практику в поддержке образования в южных регионах страны.