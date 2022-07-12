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Банк «Центр-инвест»: выбранная стратегия управления фондами дает хороший результат

12 июля 09:42
Фото: rawpixel.com/freepik.com
Банк «Центр-инвест» обнародовал результаты управления фондами целевого капитала «Образование и наука ЮФО», Южного федерального университета и Донского государственного технического университета.

Размер средневзвешенной доходности составил 9,62%.

На данный момент в доверительном управлении банка «Центр-инвест» находится капитал трех эндаумент-фондов юга России: «Образование и наука ЮФО» – с 2007 года, ФЦК ЮФУ – с 2009 года, ФЦК ДГТУ – с 2012 года. Общая стоимость чистых активов – 185,7 миллиона рублей.

Результаты управления банком «Центр-инвест» крупнейшими ФЦК юга России демонстрируют надежность выбранной консервативной стратегии в условиях неопределенности на рынках.

Устойчивая практика позволила избежать потерь в кризисные периоды и выйти на уровень общей средней доходности в 8,96-9,75%. За этот же период средняя годовая инфляция составила 7,1%, доходность индекса государственных облигаций достигла 7,94%.

В частности, средняя доходность по показателям «Образование и наука ЮФО» отмечена на уровне 9,75%, ФЦК ЮФУ – 9,64%, ФЦК ДГТУ – 8,96%.

Фонды целевого капитала – это эффективный финансовый инструмент для легальной и целевой поддержки бизнесом образования и науки. Целевой капитал формируется из средств учредителей, индивидуальных пожертвований, публичных сборов. Эта долгосрочная программа поддержки образования позволяет объединить усилия всех заинтересованных лиц и бизнеса, а также применять лучшую международную практику в поддержке образования в южных регионах страны.

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