Демограф рассказал, что нужно сделать для роста населения в России

Posted 12 июля 2022,, 06:57
Published 12 июля 2022,, 06:57
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, об этом говорит комментарий демографа насчет данных Минздрава о том, что в прошлом году в России было около 1,4 миллиона новорожденных.
По информации Ракши, в минувшем году ушли из жизни 2,441 миллиона россиян. При этом на долю избыточных смертей от коронавируса пришлось от 650 до 670 тысяч случаев. Таким образом, базовую фоновую смертность без коронавируса можно охарактеризовать цифрой ориентировочно в 1,78–1,79 миллиона. Если бы не случилась пандемия, в России должно было рождаться около 1,8 миллиона детей только для того, чтобы перекрыть хотя бы естественную убыль.
По его мнению, к такому показателю можно было бы хотя бы приблизиться, если бы при рождении второго ребенка родители получали один миллион рублей, а при рождении третьего — полтора миллиона. Он объясняет такие цифры возможного пособия тем, что рождаемость вторых и третьих детей в семье находится в большой зависимости от ее дохода.