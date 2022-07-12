Демограф рассказал, что нужно сделать для роста населения в России

По информации Ракши, в минувшем году ушли из жизни 2,441 миллиона россиян. При этом на долю избыточных смертей от коронавируса пришлось от 650 до 670 тысяч случаев. Таким образом, базовую фоновую смертность без коронавируса можно охарактеризовать цифрой ориентировочно в 1,78–1,79 миллиона. Если бы не случилась пандемия, в России должно было рождаться около 1,8 миллиона детей только для того, чтобы перекрыть хотя бы естественную убыль.