Клиенты Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться СБПэй

Банк подключился к сервису СБПэй в июле этого года. Теперь клиенты могут делать покупки в магазинах и через интернет через С2В-платежи при помощи приложения Системы быстрых платежей.
В программе СБПэй можно подключить один или сразу несколько счетов. Для этого владельцам смартфонов на платформах iOS или Android нужно скачать приложение, добавить номер банковского счета и номер телефона. Или можно выбрать иконку «ЗЕНИТ Онлайн», зайти в приложение Банка ЗЕНИТ для подтверждения привязки к счету.
Чтобы сделать покупку, необходимо зайти в приложение СБПэй, отсканировать предоставленный QR-код, сверить сумму и наименование торговой точки, после чего провести операцию. Деньги должны поступить в течение 15 секунд, никаких комиссий платить не придется.
Средства переводятся со счета клиента, банковская карта в этом случае не используется.