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Клиенты Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться СБПэй

12 июля 10:41
Фото: Банк ЗЕНИТ
Клиенты Банка ЗЕНИТ получили возможность расплачиваться за покупки через приложение Системы быстрых платежей, сообщили в финансовой организации.

Банк подключился к сервису СБПэй в июле этого года. Теперь клиенты могут делать покупки в магазинах и через интернет через С2В-платежи при помощи приложения Системы быстрых платежей.

В программе СБПэй можно подключить один или сразу несколько счетов. Для этого владельцам смартфонов на платформах iOS или Android нужно скачать приложение, добавить номер банковского счета и номер телефона. Или можно выбрать иконку «ЗЕНИТ Онлайн», зайти в приложение Банка ЗЕНИТ для подтверждения привязки к счету.

Чтобы сделать покупку, необходимо зайти в приложение СБПэй, отсканировать предоставленный QR-код, сверить сумму и наименование торговой точки, после чего провести операцию. Деньги должны поступить в течение 15 секунд, никаких комиссий платить не придется.

Средства переводятся со счета клиента, банковская карта в этом случае не используется.

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