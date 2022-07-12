Клиенты Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться СБПэй

В программе СБПэй можно подключить один или сразу несколько счетов. Для этого владельцам смартфонов на платформах iOS или Android нужно скачать приложение, добавить номер банковского счета и номер телефона. Или можно выбрать иконку «ЗЕНИТ Онлайн», зайти в приложение Банка ЗЕНИТ для подтверждения привязки к счету.