Пиво в Ростовской области может подорожать на 15%

По словам сотрудницы магазина при одной из крафтовых пивоварен города Елены, сильнее всего может вырасти в цене пиво, которое продают не кегами, а в алюминиевых банках или разлитое по бутылкам. Так ка такой тары нужно больше, и она одноразовая. В этом случае затраты на каждую единицу товара могут стать на 8-15% больше, пропорционально этому поднимется и цена.