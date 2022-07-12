Пиво в Ростовской области может подорожать на 15%

Posted 12 июля 2022, 14:35
Published 12 июля 2022, 14:35
Modified 1 октября, 13:23
Updated 1 октября, 13:23
Директор одной из пововарен в Ростовской области рассказал, что пока донские пивовары не столкнулись со значительными проблемами в поставка стекляной, пластиковой или алюминиевой тары. Однако, если произойдет перебой, это повлияет на ценообразование.
«Мы закупаем кеги крупными партиями на два-три года, моем их в специальном аппарате кислотными и щелочными растворами и в них опять же заливаем», – рассказывает Валерия.
По словам сотрудницы магазина при одной из крафтовых пивоварен города Елены, сильнее всего может вырасти в цене пиво, которое продают не кегами, а в алюминиевых банках или разлитое по бутылкам. Так ка такой тары нужно больше, и она одноразовая. В этом случае затраты на каждую единицу товара могут стать на 8-15% больше, пропорционально этому поднимется и цена.
«Маркировку могут не потянуть маленькие предприятия, это довольно дорого. Но она отсеет некачественных производителей, а другие поднимут цену из-за затрат на оборудование и знака качества», – считает Елена.
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