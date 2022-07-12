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Три района Ростова оставят без горячей воды с 18 июля

12 июля 09:52
Фото: rostov-gorod.ru
Третий этап гидравлических испытаний стартует в Ростове 18 июля, без воды останутся жители трех районов города, сообщает администрация города.

В Ростове 18 июля начинается очередной этап гидравлических испытаний. Из-за этого без горячего водоснабжения останутся жители Ворошиловского и частично Октябрьского и Первомайского районов. Коммунальщики обещают вернуть горячую воду в дома 27 июля и на этот раз без задержек.

Городские власти отмечают, что ситуация с горячим водоснабжением этим летом в городе сложилась непросто. ООО «Ростовские тепловые сети» несколько раз срывали установленные сроки подачи горячей воды. Причинами этого названы удручающая материальная оснащенность коммунальных служб, дефицит ремонтных бригад, работающих на теплотрассах, отсутствие должного контроля за устранением дефектов.

Для улучшения скорости и качества работ »Ростовских теплосетей» в Ростов даже был вызван топ-менеджер «Лукойла». Он заверил сити-менеджера Алексея Логвиненко, что «Лукойл» проводит инспекцию работы своего дочернего предприятия, там ожидаются крупные кадровые перестановки.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение ужесточить контроль за работами на теплосетях регионального центра. Он потребовал отслеживать ситуацию каждые сутки и в случае проблем оперативно на них реагировать.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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