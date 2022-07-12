Три района Ростова оставят без горячей воды с 18 июля

В Ростове 18 июля начинается очередной этап гидравлических испытаний. Из-за этого без горячего водоснабжения останутся жители Ворошиловского и частично Октябрьского и Первомайского районов. Коммунальщики обещают вернуть горячую воду в дома 27 июля и на этот раз без задержек.