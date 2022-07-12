Трое детенышей кубанских туров родились в ростовском зоопарке

Posted 12 июля 2022, 07:26
Published 12 июля 2022, 07:26
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Все они оказались крепкими и сразу встали на ноги. Сейчас их воспитанием занимаются матери, а зоологи контролируют весь процесс.
«Детвора активно играет в открытом вольере. Они догоняют друг друга, бодаются, а также прыгают по горкам», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях написали, что им понравились новые питомцы.
«Что не новость от вас, то кто-то родился. Обожаю новости от вас, а малыши-чудо», — пишут подписчики.
«Рождаемость у животных — показатель хороших условий, питания и ухода. Говорит сама за себя», — заявили пользователи.