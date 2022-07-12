Трое детенышей кубанских туров родились в ростовском зоопарке

В Ростове-на-Дону в этом году в зоопарке появились на свет три детеныша кубанских туров, сообщили в учреждении.

Все они оказались крепкими и сразу встали на ноги. Сейчас их воспитанием занимаются матери, а зоологи контролируют весь процесс. «Детвора активно играет в открытом вольере. Они догоняют друг друга, бодаются, а также прыгают по горкам», — говорится в публикации. Пользователи в комментариях написали, что им понравились новые питомцы. «Что не новость от вас, то кто-то родился. Обожаю новости от вас, а малыши-чудо», — пишут подписчики. «Рождаемость у животных — показатель хороших условий, питания и ухода. Говорит сама за себя», — заявили пользователи. Ранее в Ростовском зоопарке родились уникальные вислоухие ягнята. Материалы по теме Водитель маршрутки в Батайске принял роды у пассажирки В 2022 году в Ростовской области людей умерло в два раза больше, чем родилось