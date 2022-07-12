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Posted 12 июля 2022, 07:26

Published 12 июля 2022, 07:26

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

Трое детенышей кубанских туров родились в ростовском зоопарке

12 июля 2022, 07:26
В Ростове-на-Дону в этом году в зоопарке появились на свет три детеныша кубанских туров, сообщили в учреждении.

Все они оказались крепкими и сразу встали на ноги. Сейчас их воспитанием занимаются матери, а зоологи контролируют весь процесс.

«Детвора активно играет в открытом вольере. Они догоняют друг друга, бодаются, а также прыгают по горкам», — говорится в публикации.

Пользователи в комментариях написали, что им понравились новые питомцы.

«Что не новость от вас, то кто-то родился. Обожаю новости от вас, а малыши-чудо», — пишут подписчики.

«Рождаемость у животных — показатель хороших условий, питания и ухода. Говорит сама за себя», — заявили пользователи.

Ранее в Ростовском зоопарке родились уникальные вислоухие ягнята.

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#Общество#Новости
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