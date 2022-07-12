В Камское водохранилище Пермская ЦБК запустила 6,5 тысячи мальков стерляди

Как говорит возглавляющий Добрянское районное общество охотников и рыболовов Егор Полин, выпуск занесенной в Красную книгу стерляди в воды Камского водохранилища является важным событием. По его словам, прежде рыба осетровых видов постоянно шла на нерест в верховья Камы, но после строительства ГЭС в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах произошло нарушение нерестового хода этой рыбы. Сейчас в крае идет работа по восполнению ее популяции. И результат есть - стерляди стало намного больше в реках края. При этом важно, чтобы она дорастала до пяти-шестилетнего возраста, чтобы принести потомство.