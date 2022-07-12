В Камское водохранилище Пермская ЦБК запустила 6,5 тысячи мальков стерляди

Как сообщает properm.ru, в нынешнем году предприятием проведена реконструкция сооружений на выпускном коллекторе сточных вод, поступающих с очистных сооружений ПЦБК, после чего последовала рекомендация Росрыболовства, связанная с восполнением биологических ресурсов Камского водохранилища. Члены специальной комиссии выбрали стерлядь, которая является популярным видом рыбы, занесенным в Красную книгу России. И ее можно размножать в водоемах Пермского края.
Мальков стерляди по заявке предприятия вырастило специализированное крестьянско-фермерское хозяйство (КФК) – ООО «РК-Аква». По словам гендиректора компании Евгения Генсона, вес выращенных в КФХ трехмесячных мальков составляет шесть - восемь граммов.
По словам советника гендиректора ГП «ПЦБК» Владимира Новикова, комбинат, будучи социально ориентированным предприятием, большое внимание уделяет экологии, особенно тому, что связано с повышением биоразнообразия водоемов края, поэтому оно принимает активное участие в выпуске в реки края мальков различных видов рыб. В последние два года им была выпущена молодь белого амура в воды Суксунского пруда, а в нынешнем Росрыболовство и научный институт рекомендовали выпустить мальков стерляди в Каму.
Как говорит возглавляющий Добрянское районное общество охотников и рыболовов Егор Полин, выпуск занесенной в Красную книгу стерляди в воды Камского водохранилища является важным событием. По его словам, прежде рыба осетровых видов постоянно шла на нерест в верховья Камы, но после строительства ГЭС в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах произошло нарушение нерестового хода этой рыбы. Сейчас в крае идет работа по восполнению ее популяции. И результат есть - стерляди стало намного больше в реках края. При этом важно, чтобы она дорастала до пяти-шестилетнего возраста, чтобы принести потомство.
Пройдет пара лет, и рыбы достигнут своего промыслового размера. Это немногим более 40 сантиметров в длину, и вес около двух килограммов. Живет стерлядь около 30 лет.
Напомним, за два предыдущих года ПЦБК осуществила выпуск почти семи тысяч мальков белого амура в воды Суксунского пруда. Компания активно участвует в нацпроекте «Экология».