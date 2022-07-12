В Ростове отремонтируют дороги на Доломановском и Шаумяна за 4,5 миллиона

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры объявила о поиске подрядчика для ремонта центральных улиц города. Речь идет о реконструкции дороги на улице Шаумяна на участке от Доломановского до Будённовского, а также Доломановского переулка на участке от Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса. Начальная цена контракта - 4 513 642 рубля.
Начать работы подрядчик должен уже 10 августа и завершить их к 1 октября. Отмечается, что подрядчик обязан следить, чтобы его работы не нанесли ущерб расположенным рядом с дорогой зданиям и коммуникациям. Возможно, что во время проведения ремонта улицы будут частично перекрыты.
Подать заявку на участие можно до 15 июля.