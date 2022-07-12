В Ростове отремонтируют дороги на Доломановском и Шаумяна за 4,5 миллиона

Начать работы подрядчик должен уже 10 августа и завершить их к 1 октября. Отмечается, что подрядчик обязан следить, чтобы его работы не нанесли ущерб расположенным рядом с дорогой зданиям и коммуникациям. Возможно, что во время проведения ремонта улицы будут частично перекрыты.