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В Ростове украинскому боевику Денису Мурыге продлили срок ареста до 16 сентября

12 июля 11:30
Фото: скриншот видео
Денис Мурыга
В Ростове до середины сентября продлили срок ареста Денису Мурыге, задержанному по обвинению в участии в вооруженном формировании, сообщение об этом опубликовала объединенная пресс-служба судов.

По решению Ленинского районного суда Ростова был увеличен срок содержания под стражей Дениса Мурыги на два месяца — до 16 сентября.

Сам Мурыга был задержан по обвинению в участии в вооруженных формированиях, при этом некоторые СМИ утверждают, что фигурант дела был заместителем командира нацбатальона, осуществлявшего свою деятельность на территории Украины.

По неподтвержденным данным Денис Мурыга мог также участвовать в операции по подрыву моста в Луганской области три года назад, который унес жизни нескольких человек. Предполагаемый срок заключения по всем обвинениям в отношении Мурыги может составить до 15 лет колонии.

Напомним, в мае с завода «Азовсталь» в Таганрог перевезли более 80 военнопленных, сдавшихся российской армии. Впоследствии их направили в другие регионы по распределению, все они, как и Мурыга, были участниками вооруженных нацформирований.

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