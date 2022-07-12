В Ростове украинскому боевику Денису Мурыге продлили срок ареста до 16 сентября

По решению Ленинского районного суда Ростова был увеличен срок содержания под стражей Дениса Мурыги на два месяца — до 16 сентября.
Сам Мурыга был задержан по обвинению в участии в вооруженных формированиях, при этом некоторые СМИ утверждают, что фигурант дела был заместителем командира нацбатальона, осуществлявшего свою деятельность на территории Украины.
По неподтвержденным данным Денис Мурыга мог также участвовать в операции по подрыву моста в Луганской области три года назад, который унес жизни нескольких человек. Предполагаемый срок заключения по всем обвинениям в отношении Мурыги может составить до 15 лет колонии.
Напомним, в мае с завода «Азовсталь» в Таганрог перевезли более 80 военнопленных, сдавшихся российской армии. Впоследствии их направили в другие регионы по распределению, все они, как и Мурыга, были участниками вооруженных нацформирований.