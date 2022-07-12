В Ростове украинскому боевику Денису Мурыге продлили срок ареста до 16 сентября

По неподтвержденным данным Денис Мурыга мог также участвовать в операции по подрыву моста в Луганской области три года назад, который унес жизни нескольких человек. Предполагаемый срок заключения по всем обвинениям в отношении Мурыги может составить до 15 лет колонии.