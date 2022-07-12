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В Ростовской области осудили мать, по вине которой заживо сгорели трое ее сыновей

12 июля 10:47
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Ростовской области суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в гибели троих ее сыновей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В Зимовниковском районе Ростовской области завершилось дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

В октябре 2021 года женщина пошла встречать супруга, ушедшего из дома за дровами. В доме оставалось трое малолетних сыновей пары - трех, четырех и шести лет. Когда супруги вернулись, их дом был охвачен огнем. Отец детей хотел ринуться в дом и вынести мальчиков, однако его остановили пожарные. Позже, когда пожар был ликвидирован, у входной двери дома были найдены тела мальчиков. Те пытались спастись из горящего дома, однако выйти не смогли.

В отношении матери мальчиков было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая сразу признала свою вину и активно сотрудничала со следствием. Из-за этого ее дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге суд приговорил местную жительницу к двум годам лишения свободы условно.

Ранее в Ростовской области девочка погибла, выпав из окна многоэтажного дома.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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