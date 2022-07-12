В Ростовской области осудили мать, по вине которой заживо сгорели трое ее сыновей

В октябре 2021 года женщина пошла встречать супруга, ушедшего из дома за дровами. В доме оставалось трое малолетних сыновей пары - трех, четырех и шести лет. Когда супруги вернулись, их дом был охвачен огнем. Отец детей хотел ринуться в дом и вынести мальчиков, однако его остановили пожарные. Позже, когда пожар был ликвидирован, у входной двери дома были найдены тела мальчиков. Те пытались спастись из горящего дома, однако выйти не смогли.