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Posted 12 июля 2022, 17:10

Published 12 июля 2022, 17:10

Modified 11 сентября 2022, 16:15

Updated 11 сентября 2022, 16:15

В центре Ростова на Большой Садовой погибли кусты лаванды

12 июля 2022, 17:10
В Ростове горожан расстроила гибель лаванды, высаженной осенью прошлого года, комментарии появились в соцсети «ВКонтакте».

Телеканал «Дон-ТР» сообщил, что на днях очевидцы заметили, что лаванда, высаженная на Большой Садовой, погибла. Еще в апреле портал RostovGazeta рассказывал о массовой гибели растений, но сейчас очевидцы утверждают, что в живых не осталось ни одного куста.

Это раздосадовало ростовчан, надеющихся, что кусты станут главным украшением центральной улицы города.

«Это растение требует постоянного коренного полива и укрытия на зиму. Пустая трата денег, если нет специалиста, который этим будет заниматься», — с сожалением отметили капризность растения ростовчане.

«Зато в других районах кустится и цветет. Например, Северный район или Комсомольская площадь», — отметили местные жители.

«Потому что дождей нормальных нет», — сделал предположение о гибели растений один из ростовчан.

«Ложь. Только что шёл, напротив дома по адресу Садовая, 120, живая лаванда. Не идеальная конечно, но вполне себе. Сухие прошлогодние ветки просто надо вырезать», — возмутился один из горожан.

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