В центре Ростова на Большой Садовой погибли кусты лаванды

Телеканал «Дон-ТР» сообщил, что на днях очевидцы заметили, что лаванда, высаженная на Большой Садовой, погибла. Еще в апреле портал RostovGazeta рассказывал о массовой гибели растений, но сейчас очевидцы утверждают, что в живых не осталось ни одного куста.