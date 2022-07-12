В центре Ростова на Большой Садовой погибли кусты лаванды

Posted 12 июля 2022, 17:10
Published 12 июля 2022, 17:10
Modified 11 сентября 2022, 16:15
Updated 11 сентября 2022, 16:15
Телеканал «Дон-ТР» сообщил, что на днях очевидцы заметили, что лаванда, высаженная на Большой Садовой, погибла. Еще в апреле портал RostovGazeta рассказывал о массовой гибели растений, но сейчас очевидцы утверждают, что в живых не осталось ни одного куста.
Это раздосадовало ростовчан, надеющихся, что кусты станут главным украшением центральной улицы города.
«Это растение требует постоянного коренного полива и укрытия на зиму. Пустая трата денег, если нет специалиста, который этим будет заниматься», — с сожалением отметили капризность растения ростовчане.
«Зато в других районах кустится и цветет. Например, Северный район или Комсомольская площадь», — отметили местные жители.
«Потому что дождей нормальных нет», — сделал предположение о гибели растений один из ростовчан.
«Ложь. Только что шёл, напротив дома по адресу Садовая, 120, живая лаванда. Не идеальная конечно, но вполне себе. Сухие прошлогодние ветки просто надо вырезать», — возмутился один из горожан.