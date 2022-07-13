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Posted 13 июля 2022, 07:38

Published 13 июля 2022, 07:38

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

Австрия отказала в экстрадиции новочеркасского бизнесмена Владимира Базияна

13 июля 2022, 07:38
Экстрадиции на родину удалось избежать бывшему владельцу стеклотарного завода «Актис» в Ростовской области Владимиру Базияну, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что с 2019 года Базиян находится в розыске по уголовному делу о преднамеренном банкротстве. А его предприятие признали несостоятельным.

«Предприниматель оказался в Австрии, но власти этой страны отказались его выдавать. Они сослались на возможное нарушение прав Базияна в России», — говорится в публикации.

Сам он был задержан в Австрии еще в прошлом году. АО Фирма «Актис» признали банкротом по решению суда, общая сумма финансовых требований к компании составила около семи миллиардов рублей.

Теперь стеклотарным заводом владеет тульская компания.

#Илья Протвинов#Новости
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