Автохам в Ростове показал средний палец автобусу с силовиками и потом очень пожалел

Водитель «Лады» не смог поделить дорогу с мужчиной, управлявшим автобусом и показал ему неприличный жест. Только он не заметил, что в салоне находились несколько силовиков.
«Скрыться хулигану не удалось. У светофора на улице Мясникова спецназовцы нагнали грубияна и провели устную беседу о неприемлемости такого поведения на дороге», — написал автор.
Очевидцы удивились произошедшему и одновременно обрадовались, что удалось проучить невоспитанного водителя. По их словам, все было в рамках закона.
«Хоть бы памперс дали хулигану», — пошутили горожане о напуганном водителе.
«Мамкин гангстер», — обозвали автохама ростовчане. В целом все они одобрили поступок силовиков.