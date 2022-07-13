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Автохам в Ростове показал средний палец автобусу с силовиками и потом очень пожалел

13 июля 10:40
Фото: Соцсети
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля подрезал автобус, в котором находились сотрудники ОМОНа, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Водитель «Лады» не смог поделить дорогу с мужчиной, управлявшим автобусом и показал ему неприличный жест. Только он не заметил, что в салоне находились несколько силовиков.

«Скрыться хулигану не удалось. У светофора на улице Мясникова спецназовцы нагнали грубияна и провели устную беседу о неприемлемости такого поведения на дороге», — написал автор.

Очевидцы удивились произошедшему и одновременно обрадовались, что удалось проучить невоспитанного водителя. По их словам, все было в рамках закона.

«Хоть бы памперс дали хулигану», — пошутили горожане о напуганном водителе.

«Мамкин гангстер», — обозвали автохама ростовчане. В целом все они одобрили поступок силовиков.

Ранее другой автохам парализовал движение троллейбусов на Космонавтов в донской столице.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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