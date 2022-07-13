ДГТУ готовит современных специалистов для агроиндустрии

По направлению «Наземные транспортно-технологические средства» реализуются две образовательные программы специалитета – «Технические средства в АПК» и «Автомобили и тракторы», в рамках которых студенты в течение пяти лет изучают теорию машин и механизмов, материаловедение, технологии конструкционных материалов, гидравлику и гидропневмопривод и ряд других профильных дисциплин.