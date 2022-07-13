ДГТУ готовит современных специалистов для агроиндустрии

В новом учебном году список направлений подготовки факультета будет расширен за счет «Почвоведения и агроэкологической оценки земель» и «Ландшафтного дизайна».
Факультет «Агропромышленный» готовит инженеров пищевой промышленности и автоматизированной сельхозтехники, биотехнологов, специалистов в сфере агроинформатики и агрокибернетики, инженеров-механиков сельского хозяйства. Визитная карточка факультета – разнообразие предлагаемых образовательных программ, от цифровых технологий в производстве сельскохозяйственной техники до рыбоводства и ландшафтного дизайна.
В числе наиболее востребованных – программа бакалавриата «Программные системы компьютерного инжиниринга» по направлению подготовки «Прикладная механика». Студенты знакомятся с физическими принципами построения различных технических систем и математическими методами расчетов, видами материалов, их свойствами. Особое внимание уделено основам автоматизированного проектирования, применению компьютерных технологий проектирования в различных системах, компьютерному конструированию и дизайну.
По направлению «Наземные транспортно-технологические средства» реализуются две образовательные программы специалитета – «Технические средства в АПК» и «Автомобили и тракторы», в рамках которых студенты в течение пяти лет изучают теорию машин и механизмов, материаловедение, технологии конструкционных материалов, гидравлику и гидропневмопривод и ряд других профильных дисциплин.
Помимо инженерных специальностей на факультете реализуются инновационные образовательные программы в области аквакультур. Бакалаврская программа «Генетика и селекция рыб» по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» предлагает к изучению зоологию, теорию эволюции, органическую и биологическую химию, экологию, гидрологию, ихтиологию, гидробиологию, биологические основы рыбоводства, искусственное воспроизводство рыб, генетику и селекцию рыб.
В новом 2022-2023 учебном году на факультете запускаются два новых направления:
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»: образовательная программа «Почвоведение и агроэкологическая оценка земель»;